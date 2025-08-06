06 августа 2025

В Росреестре проверят забор, замуровавший бабушку из челябинского села

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соседи построили на территории дома высокий забор (архивное фото)
Соседи построили на территории дома высокий забор (архивное фото) Фото:

В областном Росреестре проверят законность установки двухметрового забора на земельном участке в селе Бродокалмак Челябинской области, которым огородились соседи. В результате пожилой женщине предложено выходить из дома через окно.

«Информация из СМИ принята во внимание и будет использована в ходе осуществления федерального государственного земельного контроля. В ближайшее время запланирован выезд инспектора на место, он проверит достоверность сведений о причинении вреда гражданину. Если фактическое ограждение не соответствует сведениям из ЕГРН и действительно препятствует доступу в жилое помещение, Росреестр примет меры для устранения нарушений», — сообщил замначальника отдела государственного земельного надзора регионального Управления Росреестра Ольга Усольцева.

Женщина из четырехквартирного дома №15 по улице Лихачева пожаловалась на соседей, которые оформили в собственность общий земельный участок и начали строить двухметровый забор. Ей предложили выходить из дома через окно. В администрации района подтвердили, что госрегистрация земли проведена законно и порекомендовали обращаться в суд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В областном Росреестре проверят законность установки двухметрового забора на земельном участке в селе Бродокалмак Челябинской области, которым огородились соседи. В результате пожилой женщине предложено выходить из дома через окно. «Информация из СМИ принята во внимание и будет использована в ходе осуществления федерального государственного земельного контроля. В ближайшее время запланирован выезд инспектора на место, он проверит достоверность сведений о причинении вреда гражданину. Если фактическое ограждение не соответствует сведениям из ЕГРН и действительно препятствует доступу в жилое помещение, Росреестр примет меры для устранения нарушений», — сообщил замначальника отдела государственного земельного надзора регионального Управления Росреестра Ольга Усольцева. Женщина из четырехквартирного дома №15 по улице Лихачева пожаловалась на соседей, которые оформили в собственность общий земельный участок и начали строить двухметровый забор. Ей предложили выходить из дома через окно. В администрации района подтвердили, что госрегистрация земли проведена законно и порекомендовали обращаться в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...