В Росреестре проверят забор, замуровавший бабушку из челябинского села

В областном Росреестре проверят законность установки двухметрового забора на земельном участке в селе Бродокалмак Челябинской области, которым огородились соседи. В результате пожилой женщине предложено выходить из дома через окно.
«Информация из СМИ принята во внимание и будет использована в ходе осуществления федерального государственного земельного контроля. В ближайшее время запланирован выезд инспектора на место, он проверит достоверность сведений о причинении вреда гражданину. Если фактическое ограждение не соответствует сведениям из ЕГРН и действительно препятствует доступу в жилое помещение, Росреестр примет меры для устранения нарушений», — сообщил замначальника отдела государственного земельного надзора регионального Управления Росреестра Ольга Усольцева.
Женщина из четырехквартирного дома №15 по улице Лихачева пожаловалась на соседей, которые оформили в собственность общий земельный участок и начали строить двухметровый забор. Ей предложили выходить из дома через окно. В администрации района подтвердили, что госрегистрация земли проведена законно и порекомендовали обращаться в суд.
