06 августа 2025

В Челябинске изменили цены на проезд до присоединенных поселков

Автобусы 136К и 158К в Челябинске перейдут на городской тариф
В Челябинске изменили стоимость проезда по маршрутам 136К и 158К после присоединения поселков Западный и Пригородный. Как сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона, с 7 августа они полностью перешли на городской тариф.

«Номера маршрутов 136к и 158к останутся прежними для удобства пассажиров. С 7 августа они полностью перешли на городские тарифы», — сообщили в министерстве.

По транспортной карте проезд до поселков теперь обойдется в 34 рубля, по банковской — в 37 рублей, наличными — в 43. В пресс-службе уточнили, что перевозчики обязаны принимать к оплате социальные транспортные карты.

