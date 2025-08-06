В Челябинске изменили цены на проезд до присоединенных поселков

В Челябинске изменили стоимость проезда по маршрутам 136К и 158К после присоединения поселков Западный и Пригородный. Как сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона, с 7 августа они полностью перешли на городской тариф.
«Номера маршрутов 136к и 158к останутся прежними для удобства пассажиров. С 7 августа они полностью перешли на городские тарифы», — сообщили в министерстве.
По транспортной карте проезд до поселков теперь обойдется в 34 рубля, по банковской — в 37 рублей, наличными — в 43. В пресс-службе уточнили, что перевозчики обязаны принимать к оплате социальные транспортные карты.
