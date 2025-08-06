Челябинские аграрии смогут договориться о продаже товара крупным торговым сетям

Челябинские производители аграрной и пишевой продукции смогут договориться о продажах крупным торговым сетям. Как рассказала замминистра Инна Подшивалова, на выставке «Агро-2025» пройдет торговая закупочная сессия.
«На мероприятии запланировано проведение торговой закупочной сессии с участием известных российских торговых сетей. Среди них Х5 Group, „Перекресток“, „Пятерочка“, „Магнит“, „Лента“ и дистрибьюторская компания METRO Cash & Carry», — заявила Подшивалова на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс».
Представители региональных предприятий получат возможность обсудить условия попадания своей продукции на полки магазинов. Также обсуждение коснется критериев аудита качества и требований к упаковке товаров.
Экспозиция «Агро-2025» разместится возле ледовой арены «Трактор». Выставка пройдет с 13 по 15 августа.
