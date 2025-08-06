В Челябинске c 22 июля по 5 августа квартиры в новостройках подешевели со 196 120 рублей до 175 000 рублей за квадратный метр. Как пояснил директор по продажам АН «ДАН Недвижимость» Алексей Найденов, ключевая проблема в том, что продажи не растут запланированными темпами.
«В Челябинске после недавнего повышения начали падать цены на квартиры в новостройках. За две недели они снизились на 12%. Во многом это связано с низким спросом на новое жилье», — сообщается на сайте Restate.
Как пояснил Найденов, низкий спрос вынуждает застройщиков пересмотреть планы вывода новых объектов: в ближайшие два–три года проектов станет значительно меньше.
С начала 2025 года объемы нераспроданного жилья продолжают расти. Девелоперы вынуждены концентрироваться на распродаже остатков, а не на запуске новых объектов.
