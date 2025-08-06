Из-за большого избытка челябинских сисадминов работодатели занизили их зарплаты

Значительный избыток системных администраторов в Челябинской области привел с занижению их зарплат со стороны компаний. Как URA.RU рассказала директор сервиса «HeadHunter Урал» Оксана Сидлецкая, на каждую вакансию приходится 11,4 резюме.
«Имея большой выбор, нанимающие компании не спешат за зарплатными ожиданиями соискателей. Медиана зарплатных предложений для сисадминов в этом году составила в регионе 66,4 тысячи рублей, тогда как кандидаты рассчитывают на 75,6 тысячи», — заявила URA.RU Сидлецкая.
Работодатели с января по июль открыли более 380 вакансий для системных администраторов. Это на 19% меньше по сравнению с 2024 годом. Несмотря на снижение количества открытых позиций, системные администраторы продолжают входить в пятерку наиболее востребованных IT-специалистов. На них пришлось 8% от всех вакансий в данной области. Чаще всего специалистов искали работу в сферах информационных технологий, розничной торговли и финансового сектора.
По данным HeadHunter, в России сложился «рынок работодателя». Это соотношение значительно превысило комфортный уровень от четырех до 7,9 резюме на вакансию. В ХМАО это соотношение достигает 28,2 резюме на вакансию. Среди вакансий 87% доступны лишь кандидатам с опытом, в то время как только 13% предназначены для новичков.
