Стипендии, пособия и компенсации: сколько денег платят студентам в Челябинской области

Студенты Челябинской области могут получить различные стипендии, пособия, компенсации и другие выплаты во время своей учебы. Кому положены средства, и сколько денег предоставят в качестве поддержки — читайте в материале URA.RU.
«Челябинская область реализует комплексную систему поддержки талантливой молодежи, включающую различные виды стипендий, премий и социальных выплат для учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений», — рассказали в пресс-службе регионального минобразования. Средства направляются из федерального и регионального бюджетов.
На федеральном уровне все студенты вузов и среднего профессионального образования (СПО) могут претендовать на стипендии правительства Российской Федерации. Челябинская область направляет кандидатов на получение федеральных выплат, которые участвуют в конкурсном отборе. Из региональных выплат доступны следующие виды:
Стипендии Законодательного Собрания Челябинской области
Ежегодно присуждалось 185 премий в следующих категориях:
15 аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров, в размере 20 000 рублей;
55 студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в размере 15 000 рублей;
85 студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, в размере 12 000 рублей;
30 студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), в размере 12 000 рублей.
Выплаты победителям конкурсов профмастерства
Предусмотрены выплаты для победителей (студентам и наставникам) национального финала конкурса профессионального мастерства (Чемпионат «Профессионалы»), средства выплачивается в следующем году после окончания конкурсного цикла. Поощрение победителям и призерам конкурсных мероприятий выплачивается в следующих размерах:
Межрегиональный этап:
1 место — 80 000 руб.
2 место — 70 000 руб.
3 место — 55 000 руб.
Национальный финал:
1 место — 100 000 руб.
2 место — 85 000 руб.
3 место — 70 000 руб.
Мотивационное мероприятие для студентов СПО
Ежегодно для студентов СПО проводится торжественный прием у губернатора, где благодарственными письмами награждают студентов и их родителей для поощрения за выдающиеся академические достижения. Кандидатов предлагают образовательные организации СПО.
Социальная поддержка студентов СПО, родственников участников СВО
В Челябинской области действует ежемесячная выплата в размере 18 700 рублей студентам, не достигшим 24 лет, обучающимся в техникумах, колледжах и государственных вузах по программам среднего профессионального образования по очной форме на бюджетной основе. Получить выплату могут дети и (или) супруги участников специальной военной операции (СВО)
Компенсация платного обучения студентов СПО, родственников участников СВО
В Челябинской области предусмотрена денежная компенсация стоимости обучения в государственных и частных колледжах, техникумах и государственных вузах по программам СПО в размере до 100% от стоимости, но не более 70 050 рублей за учебный год. Предназначена для детей или супругов участников СВО, если они обучаются очно на платном отделении, получают профессиональное образование впервые и не достигли 24 лет. Студентам государственных колледжей и техникумов необходимо обращаться по месту учёбы, студентам частных образовательных организаций и вузов — в министерство образования и науки Челябинской области.
Также предусмотрено бесплатное горячее двухразовое питание для студентов колледжей и техникумов, обучающихся в госучреждениях СПО, и денежная выплата на горячее питания студентам государственных федеральных вузов Челябинской области, по программам СПО, не достигшим возраста 24 лет, супруг или один из родителей которых является участником СВО.
Семейный капитал при рождении детей
На федеральном уровне с 2024 года официально закреплено понятие «студенческая семья», к которой относятся супружеские пары (в том числе с детьми) и единственные родители в возрасте до 35 лет, обучающиеся очно в колледжах или вузах. В 2025 году размер выплаты составляет 1 млн 40 тысяч рублей, при этом доходы семьи не учитываются.
Параллельно с 1 сентября 2025 года будут существенно увеличены пособия по беременности и родам для студенток — их размер будет исчисляться исходя из прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Условия получения студенческого капитала:
- Первенец родился с 1 января 2024 года
- Возраст матери на момент рождения ребенка - не старше 24 лет.
- Студентами очного отделения должны быть оба родителя (или единственный родитель).
- И родители, и ребёнок должны быть прописаны в Челябинской области.
- Образовательная организация должна находиться в регионе.
Если во время учёбы в семье рождается второй ребёнок, остаток капитала увеличивается на 20%. Студенческий капитал можно направить на улучшение жилищных условий на территории Челябинской области, компенсацию расходов на аренду жилья, оплату учебы, посещение частного садика, медицинские услуги для всей семьи либо получать каждый квартал выплату. Средства можно получить после обращения в органы соцзащиты по месту жительства.
Студенты российских средних профессиональных и высших учебных заведений обладают широким спектром привилегий. К числу предоставляемых им мер поддержки относятся различные виды стипендий, многочисленные льготы и пособия. В частности, учащиеся имеют право на скидки при оплате проезда, ежемесячные денежные выплаты, получение грантов, а также возможность воспользоваться отсрочкой от призыва на военную службу. Подробнее о том, какие гарантии и преимущества предусмотрены для студентов в России, читайте в материале URA.RU.
