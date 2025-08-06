В Сосновском районе завод планирует выпускать рапсовое масло за рубеж

В Сосновском районе (Челябинская область) завод «Каскад» планирует выпускать рапсовое масло. Как сообщила замминистра сельского хозяйства Инна Подшивалова, собственник задумался об экспортных поставках.
«Собственник планирует поставлять масло на рынок. Это позволит увеличить объемы производства. На этом же оборудовании будет возможность делать рапсовое масло, которое востребовано за рубежом», — заявила Подшивалова.
По маршруту «Север-Юг» до Ирана и в Индию поставки планируют «Увелка» и «Союзпищепром». Работа нового производителя поднимет востребованность маршрута. «Увелка» имеет несколько векторов развития. Крупы компания экспортирует в США. Параллельно производитель под брендом «Подовинновское молоко» начал поставки сухого молока в Китай.
Продукцию компании представят на выставке «Агро» в Челябинске. Возле хоккейной арены «Трактор» он пройдет с 13 по 15 августа.
