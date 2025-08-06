Политолог Мельников: президент подтвердил поддержку челябинского губернатора Текслера

Путин оценил планы челябинского губернатора Текслера и одобрил их реализацию

Разговор Владимира Путина с челябинским губернатором по ВКС стал демонстрацией поддержки планов Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участие Владимира Путина в открытии детсада в Копейске и его разговор с губернатором Алексеем Текслером продемонстрировало поддержку главы региона со стороны президента России. Такое мнение высказал URA.RU политолог Александр Мельников. «Был подан недвусмысленный и очень внятный сигнал о политической поддержке губернатора Алексея Текслера со стороны главы государства. Более четкий, чем на рабочей встрече в Магнитогорске, когда явную доброжелательность президента при желании можно было списать на его особое отношение к городу и ММК. Здесь же Путин сам напомнил о предыдущей беседе, продемонстрировал знание планов Текслера и дал карт-бланш на их реализацию. Очевидно, что в огромной череде открываемых строек и запускаемых проектов президент мог бы обойтись без разговора о детсаде в Копейске. Так что совершенно однозначно его решение о разговоре с Текслером было продуманным, фразы выверенными, а акценты — четко расставленными», — заметил Мельников. Накануне Владимир Путин в режиме ВКС поучаствовал в церемонии открытия нового детского сада в Копейске Челябинской области. Губернатор Текслер поблагодарил главу государства за поддержку региона. До этого президент посетил второй по величине город Челябинской области Магнитогорск. На двусторонней встречи с Текслером обсуждался целый ряд вопросов — от поддержки семей участников СВО и строительства новых школ до производства промышленных роботов.

