Глава челябинского района Светлов встретился с прибывшими на побывку мобилизованными

Глава района держит связь с мобилизованными земляками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Еманжелинского района Челябинской области Евгений Светлов встретился с прибывшими на побывку мобилизованными Иваном и Антоном. Об этом Светлов рассказал в соцсети.

«Сегодня в Депутатском центре „Единая Россия“ встретился с Иваном и Антоном, которые пришли на побывку. Помню как провожал их в начале мобилизации от военкомата, отвозил им в зону СВО собранный жителями Еманжелинского района гуманитарный груз, созванивались, держали постоянную связь с ними и семьями», — написал Евгений Светлов в своем telegram-канале.

Прибывшие на побывку мобилизованные поблагодарили всех жителей Еманжелинского района за помощь. Особые слова благодарности за поддержку они просили передать предпринимателям района.

Ранее жители Копейска Челябинской области открыли срочный сбор средств на покупку пикапа для установки пулемета. Его они также планировали отравить мобилизованным в зону проведения СВО. На момент открытия сбора, часть средств уже была собрана, рассказали волонтеры.

Глава района встретился с земляками, прибывшими на побывку Фото с telegram-канала Евгения Светлова