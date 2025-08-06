В челябинском лагере «Черемушки» неизвестной инфекцией заразились 22 ребенка

В Челябинской области в детском лагере «Черемушки» зафиксировано 22 случая заражения вирусной кишечной инфекции неуточненной этиологии у детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
«Сообщается о случае вирусной кишечной инфекции неуточненной этиологии у ребенка, находившегося на отдыхе в ЗАО МОКК „Черемушки“. В последующие два дня за медицинской помощью обратился еще 21 ребенок», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Все обратившиеся дети жаловались на тошноту и плохое самочувствие. В рамках проверки лагеря сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Сотрудники пищеблока отстранены от работы до получения результатов из лаборатории. Работа лагеря приостановлена. Проведена дезинфекция.
Лагерь «Черемушки» на озере Сугояк в Красноармейском районе завершил смену раньше положенного времени из-за жалоб школьников на плохое самочувствие. По факту инцидента прокуратура начала проверку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!