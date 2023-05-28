Курганец добился выплат от властей за сгоревшую дачу

Курганцу выплатят помощь за сгоревшую в Малиновке дачу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана, чья дача сгорела в прошлогоднем пожаре в СНТ «Малиновка», добился через суд права на материальную помощь от правительства региона. Данные появились на сайте городского суда.

«Признать за С. право на получение материальной помощи в связи с утратой садового дома по адресу: г. Курган, СТ „Малиновка“, вследствие природного пожара», — сообщили в суде. Власти должны принять решение о выплате из резервного фонда правительства Курганской области.

Гражданин подавал иск к правительству региона и администрации города Кургана. Как пояснили URA.RU в областной прокуратуре, у мужчины не было документов на дачный домик и имущество, которое было уничтожено огнем.

Суд установил факт владения имуществом. За мужчиной признали право на выплату в суммарном размере 150 тысяч рублей. После поступления средств из резервного фонда администрация Кургана перечислит деньги пострадавшему. Решение пока в законную силу не вступило.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане состоялся суд над экс-главой городского управления ГО и ЧС Аркадиком Галустовым. На суд по делу о халатности пришли более 50 горожан, чьи дома и дачи сгорели весной 2022 года в «Малиновке» и других СНТ.