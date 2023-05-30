30 мая 2023
29 мая 2023

В ХМАО выступит стендап-комик Виктор Комаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Комаров, резидент «Stand Up» на ТНТ. Интервью. Екатеринбург, комаров виктор
Концерт Виктора Комарова состоится 29 июня во Дворце искусств Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) с сольным концертом выступит популярный комик и участник программы Stand Up на ТНТ Виктор Комаров. Концерт состоится 29 июня во Дворце искусств.

«Вас ждет сольный Stand Up концерт Виктора Комарова с новыми шутками и магией живой импровизации. Виктор Комаров — мастер комедии наблюдений, умеющий рассмотреть смешное в самых обычных ситуациях», — сообщается в сервисе «Яндекс».

Начало концерта в 19 часов. Стоимость билетов варьируется от 1000 до 2500 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) выступит популярная сольная исполнительница Anna Asti. Концерт состоится 23 августа в ледовом дворце спорта.

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В Нижневартовске (ХМАО) с сольным концертом выступит популярный комик и участник программы Stand Up на ТНТ Виктор Комаров. Концерт состоится 29 июня во Дворце искусств. «Вас ждет сольный Stand Up концерт Виктора Комарова с новыми шутками и магией живой импровизации. Виктор Комаров — мастер комедии наблюдений, умеющий рассмотреть смешное в самых обычных ситуациях», — сообщается в сервисе «Яндекс». Начало концерта в 19 часов. Стоимость билетов варьируется от 1000 до 2500 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) выступит популярная сольная исполнительница Anna Asti. Концерт состоится 23 августа в ледовом дворце спорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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