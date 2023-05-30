В ХМАО выступит стендап-комик Виктор Комаров

31 мая 2023 в 05:39 Размер текста - 17 +

Концерт Виктора Комарова состоится 29 июня во Дворце искусств Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) с сольным концертом выступит популярный комик и участник программы Stand Up на ТНТ Виктор Комаров. Концерт состоится 29 июня во Дворце искусств. «Вас ждет сольный Stand Up концерт Виктора Комарова с новыми шутками и магией живой импровизации. Виктор Комаров — мастер комедии наблюдений, умеющий рассмотреть смешное в самых обычных ситуациях», — сообщается в сервисе «Яндекс». Начало концерта в 19 часов. Стоимость билетов варьируется от 1000 до 2500 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) выступит популярная сольная исполнительница Anna Asti. Концерт состоится 23 августа в ледовом дворце спорта.

В Нижневартовске (ХМАО) с сольным концертом выступит популярный комик и участник программы Stand Up на ТНТ Виктор Комаров. Концерт состоится 29 июня во Дворце искусств. «Вас ждет сольный Stand Up концерт Виктора Комарова с новыми шутками и магией живой импровизации. Виктор Комаров — мастер комедии наблюдений, умеющий рассмотреть смешное в самых обычных ситуациях», — сообщается в сервисе «Яндекс». Начало концерта в 19 часов. Стоимость билетов варьируется от 1000 до 2500 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) выступит популярная сольная исполнительница Anna Asti. Концерт состоится 23 августа в ледовом дворце спорта.