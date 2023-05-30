В ХМАО выступит стендап-комик Виктор Комаров

В Нижневартовске (ХМАО) с сольным концертом выступит популярный комик и участник программы Stand Up на ТНТ Виктор Комаров. Концерт состоится 29 июня во Дворце искусств.
«Вас ждет сольный Stand Up концерт Виктора Комарова с новыми шутками и магией живой импровизации. Виктор Комаров — мастер комедии наблюдений, умеющий рассмотреть смешное в самых обычных ситуациях», — сообщается в сервисе «Яндекс».
Начало концерта в 19 часов. Стоимость билетов варьируется от 1000 до 2500 рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) выступит популярная сольная исполнительница Anna Asti. Концерт состоится 23 августа в ледовом дворце спорта.
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