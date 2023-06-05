05 июня 2023

Хакеры атаковали водоснабжающую компанию в Березниках

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за атаки квитанции жителям города придут позже обычного Фото:

Серверы водоснабжающей компании в Березниках (Пермский край) в конце мая подверглась вирусной атаке. Из-за этого жители города получат квитанцию за воду позже, чем обычно, сообщается на сайте организации.

«„Березниковская водоснабжающая компания“ сообщает о попытке вирусной атаки, предпринятой на серверы водоканала. В ночь с 29 на 30 мая службой безопасности БВК была зафиксирована попытка воздействия на информационную инфраструктуру компании», — говорится на сайте. Сейчас по факту ведется служебное расследование.

Большого ущерба атака организации не нанесла. Серверы были оперативно отключены, однако для подключения архива базы данных понадобится дополнительное время. Из-за этого березниковцев просят оплатить квитанции по воде за май как за апрель. Корректировка по фактическим показателям будет производиться в квитанциях за текущий месяц.

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Серверы водоснабжающей компании в Березниках (Пермский край) в конце мая подверглась вирусной атаке. Из-за этого жители города получат квитанцию за воду позже, чем обычно, сообщается на сайте организации. «„Березниковская водоснабжающая компания“ сообщает о попытке вирусной атаки, предпринятой на серверы водоканала. В ночь с 29 на 30 мая службой безопасности БВК была зафиксирована попытка воздействия на информационную инфраструктуру компании», — говорится на сайте. Сейчас по факту ведется служебное расследование. Большого ущерба атака организации не нанесла. Серверы были оперативно отключены, однако для подключения архива базы данных понадобится дополнительное время. Из-за этого березниковцев просят оплатить квитанции по воде за май как за апрель. Корректировка по фактическим показателям будет производиться в квитанциях за текущий месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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