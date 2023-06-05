Хакеры атаковали водоснабжающую компанию в Березниках

06 июня 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Из-за атаки квитанции жителям города придут позже обычного Фото: Владимир Андреев © URA.RU Серверы водоснабжающей компании в Березниках (Пермский край) в конце мая подверглась вирусной атаке. Из-за этого жители города получат квитанцию за воду позже, чем обычно, сообщается на сайте организации. «„Березниковская водоснабжающая компания“ сообщает о попытке вирусной атаки, предпринятой на серверы водоканала. В ночь с 29 на 30 мая службой безопасности БВК была зафиксирована попытка воздействия на информационную инфраструктуру компании», — говорится на сайте. Сейчас по факту ведется служебное расследование. Большого ущерба атака организации не нанесла. Серверы были оперативно отключены, однако для подключения архива базы данных понадобится дополнительное время. Из-за этого березниковцев просят оплатить квитанции по воде за май как за апрель. Корректировка по фактическим показателям будет производиться в квитанциях за текущий месяц.

Серверы водоснабжающей компании в Березниках (Пермский край) в конце мая подверглась вирусной атаке. Из-за этого жители города получат квитанцию за воду позже, чем обычно, сообщается на сайте организации. «„Березниковская водоснабжающая компания“ сообщает о попытке вирусной атаки, предпринятой на серверы водоканала. В ночь с 29 на 30 мая службой безопасности БВК была зафиксирована попытка воздействия на информационную инфраструктуру компании», — говорится на сайте. Сейчас по факту ведется служебное расследование. Большого ущерба атака организации не нанесла. Серверы были оперативно отключены, однако для подключения архива базы данных понадобится дополнительное время. Из-за этого березниковцев просят оплатить квитанции по воде за май как за апрель. Корректировка по фактическим показателям будет производиться в квитанциях за текущий месяц.