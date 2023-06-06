В Кургане выставили на продажу BMW за 25 млн рублей. Скрин

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В Кургане избавляются от премиального авто Фото:

Курганец выставил на продажу премиальный суперкроссовер BMW XM за 25 млн рублей. Объявление о продаже размещено на сайте Avito.

«Машина куплена на продажу. Абсолютно новый автомобиль вскоре будет на Урале. Можно подобрать комплектацию и цвет», — пояснил продавец автомобиля Андрей.

Внедорожник перегоняют в Курган. Далее его могут отправить в населенный пункт покупателя. Кроссовер делают особенным потолок с подсветкой, кожа с винтажным эффектом, адаптивная подвеска, 8-цилиндровый V-образный двигатель подключаемого гибрида и прочие детали.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане бизнесмены избавляются от автобизнеса. Выставлены на продажу шиномонтаж, автосервис и салон машин с пробегом.

Премиальный авто оценили в 25 млн рублей
Премиальный авто оценили в 25 млн рублей
Фото:

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Курганец выставил на продажу премиальный суперкроссовер BMW XM за 25 млн рублей. Объявление о продаже размещено на сайте Avito. «Машина куплена на продажу. Абсолютно новый автомобиль вскоре будет на Урале. Можно подобрать комплектацию и цвет», — пояснил продавец автомобиля Андрей. Внедорожник перегоняют в Курган. Далее его могут отправить в населенный пункт покупателя. Кроссовер делают особенным потолок с подсветкой, кожа с винтажным эффектом, адаптивная подвеска, 8-цилиндровый V-образный двигатель подключаемого гибрида и прочие детали. Ранее URA.RU писало, что в Кургане бизнесмены избавляются от автобизнеса. Выставлены на продажу шиномонтаж, автосервис и салон машин с пробегом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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