В Кургане избавляются от премиального авто Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганец выставил на продажу премиальный суперкроссовер BMW XM за 25 млн рублей. Объявление о продаже размещено на сайте Avito.

«Машина куплена на продажу. Абсолютно новый автомобиль вскоре будет на Урале. Можно подобрать комплектацию и цвет», — пояснил продавец автомобиля Андрей.

Внедорожник перегоняют в Курган. Далее его могут отправить в населенный пункт покупателя. Кроссовер делают особенным потолок с подсветкой, кожа с винтажным эффектом, адаптивная подвеска, 8-цилиндровый V-образный двигатель подключаемого гибрида и прочие детали.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане бизнесмены избавляются от автобизнеса. Выставлены на продажу шиномонтаж, автосервис и салон машин с пробегом.