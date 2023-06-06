Президент Республики Сербской: британская разведка пытается свергнуть Вучича

Британская разведка пытается свергнуть президента Сербии Александра Вучича. Об этом заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
«За происходящим в Сербии стоит британская разведка, которая пытается использовать великие трагедии… для устранения Вучича и его правительства», — написал политик на своей странице в соцсети Twitter. Додик считает, что британцы используют те же приемы, что и в Республике Сербской.
Ранее Вучич заявлял, что ему ежедневно приходят по 200 угроз убийства, передает RT. Он указал, что «терпеть угрозы смерти» — это его работа. 26 мая в центре Белграда прошел митинг в поддержку Вучича. Сербский лидер заявил, что не допустит насильственной смены власти, напоминает «Национальная служба новостей».
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