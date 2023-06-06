06 июня 2023

Президент Республики Сербской: британская разведка пытается свергнуть Вучича

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, stock, Александр Вучич
За протестами против Александра Вучича (на фото) стоят британские спецслужбы, заявил Милорад Додик Фото:

Британская разведка пытается свергнуть президента Сербии Александра Вучича. Об этом заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

«За происходящим в Сербии стоит британская разведка, которая пытается использовать великие трагедии… для устранения Вучича и его правительства», — написал политик на своей странице в соцсети Twitter. Додик считает, что британцы используют те же приемы, что и в Республике Сербской.

Ранее Вучич заявлял, что ему ежедневно приходят по 200 угроз убийства, передает RT. Он указал, что «терпеть угрозы смерти» — это его работа. 26 мая в центре Белграда прошел митинг в поддержку Вучича. Сербский лидер заявил, что не допустит насильственной смены власти, напоминает «Национальная служба новостей».

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Британская разведка пытается свергнуть президента Сербии Александра Вучича. Об этом заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. «За происходящим в Сербии стоит британская разведка, которая пытается использовать великие трагедии… для устранения Вучича и его правительства», — написал политик на своей странице в соцсети Twitter. Додик считает, что британцы используют те же приемы, что и в Республике Сербской. Ранее Вучич заявлял, что ему ежедневно приходят по 200 угроз убийства, передает RT. Он указал, что «терпеть угрозы смерти» — это его работа. 26 мая в центре Белграда прошел митинг в поддержку Вучича. Сербский лидер заявил, что не допустит насильственной смены власти, напоминает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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