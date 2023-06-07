В челябинском фонде Путина работает мать раненого участника СВО. Фото

07 июня 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Светлана Билык работает соцкоординатором в региональном отделении фонда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В челябинском отделении президентского фонда «Защитники Отечества» работает мать участника СВО, который был ранен в боевых действиях. Чтобы помогать бойцам, ветеранам спецоперации и их семьям, Светлана Билык стала социальным координатором. «Сына отправили на передовую в сентябре 2022 года стрелком-наводчиком БТР под станицу Кременную Луганской области. 30 октября он получил осколочное ранение левой ноги. Сейчас продолжает бороться с последствием ранения. Я ему помогаю, поддерживаю. После объявления президента РФ Владимира Путина о создании фонда сразу решила стать социальным координатором», — рассказала URA.RU Билык. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл 30 мая филиал госфонда «Защитники Отечества», учрежденный по решению президента РФ Владимира Путина. Региональное отделение 1 июня возглавила Галина Гаврилова, которая имеет огромный опыт работы в сфере социальной защиты. Светлана Билык (справа) ведет прием участников СВО и членов их семей в челябинском отделении госфонда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинском отделении президентского фонда «Защитники Отечества» работает мать участника СВО, который был ранен в боевых действиях. Чтобы помогать бойцам, ветеранам спецоперации и их семьям, Светлана Билык стала социальным координатором. «Сына отправили на передовую в сентябре 2022 года стрелком-наводчиком БТР под станицу Кременную Луганской области. 30 октября он получил осколочное ранение левой ноги. Сейчас продолжает бороться с последствием ранения. Я ему помогаю, поддерживаю. После объявления президента РФ Владимира Путина о создании фонда сразу решила стать социальным координатором», — рассказала URA.RU Билык. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл 30 мая филиал госфонда «Защитники Отечества», учрежденный по решению президента РФ Владимира Путина. Региональное отделение 1 июня возглавила Галина Гаврилова, которая имеет огромный опыт работы в сфере социальной защиты.