После смерти матери семимесячную донецкую девочку перевезут в Челябинск

После смерти матери семимесячную дочь военного из Челябинска заберут родственники отца. Об этом сообщила депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.
«На прошлой неделе ко мне обратилась семья военнослужащего, который проживает в Челябинске. Военнослужащий познакомился на территории Донецкой народной республики с женщиной, которая семь месяцев назад родила ребенка, а две недели назад умерла. Парень сейчас с ранением лежит в госпитале в Приморском крае. Органы опеки и попечительства в Уссурийске сейчас решают вопрос. Буквально сегодня он должен стать отцом ребенка в органах ЗАГСа, и родственники планируют ехать забирать девочку в Челябинскую область», — сообщила Мухометьярова.
История девочки накануне прозвучала в ЗСО после доклада регионального уполномоченного по правам ребенка Евгении Майоровой о своей работе. После доклада Мухометьярова взяла слово и поблагодарила омбудсмена за эффективную работу. По словам Мухометьяровой, история могла бы не завершиться благополучно и оперативно, если бы не вмешательство Майоровой, которую депутат подключила после обращения родственников военного.
«Я подключила Евгению Викторовну к решению этого вопроса, она вышла на федеральный уровень, и вопрос решился. Готова похвалить Евгению Викторовну. Она замечательный уполномоченный. Я считаю, что Челябинской области с ней повезло», — резюмировала Мухометьярова.
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