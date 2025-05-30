После смерти матери семимесячную донецкую девочку перевезут в Челябинск

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Младенец из Донбасса обретет новый дом в Челябинске
Младенец из Донбасса обретет новый дом в Челябинске Фото:

После смерти матери семимесячную дочь военного из Челябинска заберут родственники отца. Об этом сообщила депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

«На прошлой неделе ко мне обратилась семья военнослужащего, который проживает в Челябинске. Военнослужащий познакомился на территории Донецкой народной республики с женщиной, которая семь месяцев назад родила ребенка, а две недели назад умерла. Парень сейчас с ранением лежит в госпитале в Приморском крае. Органы опеки и попечительства в Уссурийске сейчас решают вопрос. Буквально сегодня он должен стать отцом ребенка в органах ЗАГСа, и родственники планируют ехать забирать девочку в Челябинскую область», — сообщила Мухометьярова.

История девочки накануне прозвучала в ЗСО после доклада регионального уполномоченного по правам ребенка Евгении Майоровой о своей работе. После доклада Мухометьярова взяла слово и поблагодарила омбудсмена за эффективную работу. По словам Мухометьяровой, история могла бы не завершиться благополучно и оперативно, если бы не вмешательство Майоровой, которую депутат подключила после обращения родственников военного.

«Я подключила Евгению Викторовну к решению этого вопроса, она вышла на федеральный уровень, и вопрос решился. Готова похвалить Евгению Викторовну. Она замечательный уполномоченный. Я считаю, что Челябинской области с ней повезло», — резюмировала Мухометьярова.

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После смерти матери семимесячную дочь военного из Челябинска заберут родственники отца. Об этом сообщила депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. «На прошлой неделе ко мне обратилась семья военнослужащего, который проживает в Челябинске. Военнослужащий познакомился на территории Донецкой народной республики с женщиной, которая семь месяцев назад родила ребенка, а две недели назад умерла. Парень сейчас с ранением лежит в госпитале в Приморском крае. Органы опеки и попечительства в Уссурийске сейчас решают вопрос. Буквально сегодня он должен стать отцом ребенка в органах ЗАГСа, и родственники планируют ехать забирать девочку в Челябинскую область», — сообщила Мухометьярова. История девочки накануне прозвучала в ЗСО после доклада регионального уполномоченного по правам ребенка Евгении Майоровой о своей работе. После доклада Мухометьярова взяла слово и поблагодарила омбудсмена за эффективную работу. По словам Мухометьяровой, история могла бы не завершиться благополучно и оперативно, если бы не вмешательство Майоровой, которую депутат подключила после обращения родственников военного. «Я подключила Евгению Викторовну к решению этого вопроса, она вышла на федеральный уровень, и вопрос решился. Готова похвалить Евгению Викторовну. Она замечательный уполномоченный. Я считаю, что Челябинской области с ней повезло», — резюмировала Мухометьярова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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