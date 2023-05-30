30 мая 2023

В Челябинске уйдет в отставку высокопоставленный чиновник

Замглавы Центрального района Челябинска Гаврилова покинет свой пост ради президентского фонда
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские праймериз в Челябинске. 10.06.2014, гаврилова галина
Галина Гаврилова займется проблемами участников СВО в Челябинской области Фото:

Замглавы Центрального района Челябинска Галина Гаврилова покинет свой пост. Чиновница возглавит региональное отделение президентского фонда «Защитники Отечества», который будет заниматься поддержкой участников СВО. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе областного правительства.

«Региональное отделение фонда возглавит Галина Гаврилова. К своим обязанностям она приступит с 1 июня», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Гавриловой в июне исполнится 66 лет, с 1990-х годов она работала в различных структурах мэрии Челябинска и «Единой России». Региональное отделение фонда в Челябинской области начнет действовать с 1 июня.

Госфонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» создан по указу президента Владимира Путина. На Южном Урале его филиал будет действовать с областным «Единым центром поддержки и реабилитации участников СВО», координируя предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки. Также в функционал войдут вопросы реабилитации и протезирования, получения образования, повышения квалификации и трудоустройства участников СВО.

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Замглавы Центрального района Челябинска Галина Гаврилова покинет свой пост. Чиновница возглавит региональное отделение президентского фонда «Защитники Отечества», который будет заниматься поддержкой участников СВО. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе областного правительства. «Региональное отделение фонда возглавит Галина Гаврилова. К своим обязанностям она приступит с 1 июня», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области. Гавриловой в июне исполнится 66 лет, с 1990-х годов она работала в различных структурах мэрии Челябинска и «Единой России». Региональное отделение фонда в Челябинской области начнет действовать с 1 июня. Госфонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» создан по указу президента Владимира Путина. На Южном Урале его филиал будет действовать с областным «Единым центром поддержки и реабилитации участников СВО», координируя предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки. Также в функционал войдут вопросы реабилитации и протезирования, получения образования, повышения квалификации и трудоустройства участников СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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