В Челябинске уйдет в отставку высокопоставленный чиновник

Замглавы Центрального района Челябинска Галина Гаврилова покинет свой пост. Чиновница возглавит региональное отделение президентского фонда «Защитники Отечества», который будет заниматься поддержкой участников СВО. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе областного правительства.
«Региональное отделение фонда возглавит Галина Гаврилова. К своим обязанностям она приступит с 1 июня», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области.
Гавриловой в июне исполнится 66 лет, с 1990-х годов она работала в различных структурах мэрии Челябинска и «Единой России». Региональное отделение фонда в Челябинской области начнет действовать с 1 июня.
Госфонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» создан по указу президента Владимира Путина. На Южном Урале его филиал будет действовать с областным «Единым центром поддержки и реабилитации участников СВО», координируя предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки. Также в функционал войдут вопросы реабилитации и протезирования, получения образования, повышения квалификации и трудоустройства участников СВО.
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