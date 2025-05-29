29 мая 2025

Жара и палящее солнце ожидают челябинцев в выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха будет достигать 30 градусов тепла в тени
Температура воздуха будет достигать 30 градусов тепла в тени Фото:

Жителей Челябинска в предстоящие выходные ожидает испытание жарой до 30 градусов. Об этом предупредили синоптики «Гисметео».

«В субботу, 31 мая, температура воздуха Челябинске днем достигнет 29 градусов тепла, будет малооблачно. А уже в воскресенье, 1 июня, настанет палящая жара, с температурой в 30 градусов», — следует из данных сайта «Гисметео».

Синоптики действительно прогнозировали потепление в конце мая, но в долгосрочных прогнозах называли максимум 25 градусов тепла. Также ранее сообщалось, что жара продержится всего около недели. .

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Жителей Челябинска в предстоящие выходные ожидает испытание жарой до 30 градусов. Об этом предупредили синоптики «Гисметео». «В субботу, 31 мая, температура воздуха Челябинске днем достигнет 29 градусов тепла, будет малооблачно. А уже в воскресенье, 1 июня, настанет палящая жара, с температурой в 30 градусов», — следует из данных сайта «Гисметео». Синоптики действительно прогнозировали потепление в конце мая, но в долгосрочных прогнозах называли максимум 25 градусов тепла. Также ранее сообщалось, что жара продержится всего около недели. .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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