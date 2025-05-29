Жара и палящее солнце ожидают челябинцев в выходные

Жителей Челябинска в предстоящие выходные ожидает испытание жарой до 30 градусов. Об этом предупредили синоптики «Гисметео».
«В субботу, 31 мая, температура воздуха Челябинске днем достигнет 29 градусов тепла, будет малооблачно. А уже в воскресенье, 1 июня, настанет палящая жара, с температурой в 30 градусов», — следует из данных сайта «Гисметео».
Синоптики действительно прогнозировали потепление в конце мая, но в долгосрочных прогнозах называли максимум 25 градусов тепла. Также ранее сообщалось, что жара продержится всего около недели. .
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