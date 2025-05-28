В Магнитогорске осудили замначальника отдела полиции Бурантаева

Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска (Челябинская область) вынес приговор заместителю начальника отдела полиции «Орджоникидзевский» Кайрату Бурантаеву. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, мужчину признали виновным в коррупции и превышении полномочий и отправили в колонию.
«Приговором суда Бурантаев признан виновным по п.п. „г“, „е“ ч. 3 ст. 286, п. „а“ ч. 5 ст. 290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
В качестве дополнительного наказания Бурантаеву назначили штраф в размере трехкратной суммы взятки, то есть 231 тысячи рублей. Также ему запретили занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти либо организационно-распорядительных полномочий сроком на пять лет.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, служебная проверка в отношении Бурантаева завершена. После вступления приговора в законную силу он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
Бурантаев был задержан сотрудниками областного управления ФСБ совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД по региону в сентябре 2024 года. Вместе с ним под следствие попал его начальник Константин Пензин. Полицейских обвинили в коррупции и превышении полномочий. Предварительно, за определенную плату они оказывали покровительство одному из коммерсантов.
Бурантаев признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Суд учел это при вынесении приговора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!