В Магнитогорске осудили замначальника отдела полиции Бурантаева

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Кайрата Бурантаева отправили в колонию на пять лет
Кайрата Бурантаева отправили в колонию на пять лет Фото:

Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска (Челябинская область) вынес приговор заместителю начальника отдела полиции «Орджоникидзевский» Кайрату Бурантаеву. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, мужчину признали виновным в коррупции и превышении полномочий и отправили в колонию.

«Приговором суда Бурантаев признан виновным по п.п. „г“, „е“ ч. 3 ст. 286, п. „а“ ч. 5 ст. 290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В качестве дополнительного наказания Бурантаеву назначили штраф в размере трехкратной суммы взятки, то есть 231 тысячи рублей. Также ему запретили занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти либо организационно-распорядительных полномочий сроком на пять лет.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, служебная проверка в отношении Бурантаева завершена. После вступления приговора в законную силу он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.  

Бурантаев был задержан сотрудниками областного управления ФСБ совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД по региону в сентябре 2024 года. Вместе с ним под следствие попал его начальник Константин Пензин. Полицейских обвинили в коррупции и превышении полномочий. Предварительно, за определенную плату они оказывали покровительство одному из коммерсантов.

Бурантаев признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Суд учел это при вынесении приговора. 

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Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска (Челябинская область) вынес приговор заместителю начальника отдела полиции «Орджоникидзевский» Кайрату Бурантаеву. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, мужчину признали виновным в коррупции и превышении полномочий и отправили в колонию. «Приговором суда Бурантаев признан виновным по п.п. „г“, „е“ ч. 3 ст. 286, п. „а“ ч. 5 ст. 290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В качестве дополнительного наказания Бурантаеву назначили штраф в размере трехкратной суммы взятки, то есть 231 тысячи рублей. Также ему запретили занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти либо организационно-распорядительных полномочий сроком на пять лет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, служебная проверка в отношении Бурантаева завершена. После вступления приговора в законную силу он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.   Бурантаев был задержан сотрудниками областного управления ФСБ совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД по региону в сентябре 2024 года. Вместе с ним под следствие попал его начальник Константин Пензин. Полицейских обвинили в коррупции и превышении полномочий. Предварительно, за определенную плату они оказывали покровительство одному из коммерсантов. Бурантаев признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Суд учел это при вынесении приговора. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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