На челябинской «Рублевке» за долги продают арестованный земельный участок

В Cосновcком районе, за близость к областному центру имеющем неофициальный статус челябинской «Рублевки», выставили на торги арестованный за долги земельный участок под строительство коттеджей. Это следует из данных «Торги России».
«На электронных торгах выставлен на продажу земельный участок площадью 70 550 квадратных метров в Сосновском районе. Начальная цена лота — 26 млн 857 тысяч рублей. Участок расположен в деревне Осиновка (Кременкульское сельское поселение) и принадлежит ООО СПФ „Строительство индивидуального жилья“», — говорится на сайте «Торги России».
Победитель должен будет подписать электронный договор купли-продажи и оплатить лот в течение пяти рабочих дней после завершения торгов. Также на имущество наложен запрет на регистрационные действия. В открытом доступе контактов ООО СПФ «СИЖ» нет и URA.RU готово предоставить комментарии официальных представителей компании в случае их обращения в редакцию.
Ранее в Сосновском районе выставили на продажу участки общей площадью 109 гектаров. За земли, расположенные в поселке Красное поле, просят 1,6 млрд рублей.
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