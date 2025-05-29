Челябинке с деменцией отказались выдавать жизненно важные лекарства

В Челябинске пожилой пациентке с деменцией отказались выдавать жизненно важные рецептурные лекарства. Родные рассказали URA.RU, что такая ситуация повторяется с каждым новым рецептом.
«Бабушке 73 года, у нее диагноз деменция, инвалид первой группы, был инсульт. Психоневрологический диспансер 22 мая выписал лекарства, но в наличии их нет, сказали ждать две недели. В поликлинике выписали другие препараты и также сказали ждать, так как лекарств тоже нет», — рассказала URA.RU родственница пациентки.
В семье сообщили, что уже не в первый раз сталкиваются с отсутствием бесплатных медикаментов. Они обращались в региональный минздрав, там ответили, что скорее всего, был неверно выписан рецепт на препараты — вместо льготного написали платный.
«Обратитесь, пожалуйста, в медорганизацию (ОКСПНБ №1) за выпиской льготного рецепта на препарат. Вероятно, выписали платный рецепт», — ответили родным бабушки.
Кроме того, пациентке порекомендовали написать на сайт Госуслуги. Родным пообещали, что обращение будет рассмотрено в течение 30 дней, но лекарства нужны уже сейчас.
«Заболевание обостряется, медикаменты нужно принимать сейчас, иначе начинаются приступы. Бабушка принимает около 20 наименований лекарств, мы не можем все покупать, кроме этого у нас еще квартплата, памперсы. Почему у нас не исполняются законы о выдаче бесплатных лекарств?» — спрашивает челябинка.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу регионального минздрава. Ответ будет опубликован после получения.
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