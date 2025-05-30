Топ-5 районов Челябинска с самым недорогим жильем на вторичном рынке. Инфографика

В Металлургическом районе Челябинска продается самое дешевое жилье на вторичке
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Квартиры на ЧМЗ в городе продаются по 83 тысячи рублей за квадрат
Квартиры на ЧМЗ в городе продаются по 83 тысячи рублей за квадрат Фото:

В Челябинске в мае 2025 года самое дешевое жилье на вторичном рынке продается в Металлургическом районе. Квартиры там в среднем можно приобрести по 83 тысячи рублей за квадрат, сообщили в пресс-службе АН «Этажи».

«В мае в Челябинске в топ районов с самым недорогим жильем вошли квартиры, расположенные на ЧМЗ, в Тракторозаводском районе (ЧТЗ), а также в микрорайоне Чурилово. На четвертом и пятом местах — Ленинский и Курчатовский районы», — сообщается в пресс-службе.

Как отмечают в пресс-службе, средняя цена квадрата на «вторичке» в микрорайоне Чурилово — 90 800, на ЧТЗ — 94 900, в Ленинском районе — 85 900, и в Курчатовском — 99 108 рублей. При этом самые дорогие квартиры на вторичном рынке находятся в центре города. Они продаются в среднем по 117 140 рублей за квадрат. Но и выбор жилья в этом районе ограничен — там сейчас на продажу выставлено 47 квартир.

Cамые дорогие квартиры на вторичном рынке в Центральном районе продаются по 117 140 рублей за квадрат
Cамые дорогие квартиры на вторичном рынке в Центральном районе продаются по 117 140 рублей за квадрат
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В Челябинске в мае 2025 года самое дешевое жилье на вторичном рынке продается в Металлургическом районе. Квартиры там в среднем можно приобрести по 83 тысячи рублей за квадрат, сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «В мае в Челябинске в топ районов с самым недорогим жильем вошли квартиры, расположенные на ЧМЗ, в Тракторозаводском районе (ЧТЗ), а также в микрорайоне Чурилово. На четвертом и пятом местах — Ленинский и Курчатовский районы», — сообщается в пресс-службе. Как отмечают в пресс-службе, средняя цена квадрата на «вторичке» в микрорайоне Чурилово — 90 800, на ЧТЗ — 94 900, в Ленинском районе — 85 900, и в Курчатовском — 99 108 рублей. При этом самые дорогие квартиры на вторичном рынке находятся в центре города. Они продаются в среднем по 117 140 рублей за квадрат. Но и выбор жилья в этом районе ограничен — там сейчас на продажу выставлено 47 квартир.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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