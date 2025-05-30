В Челябинске в мае 2025 года самое дешевое жилье на вторичном рынке продается в Металлургическом районе. Квартиры там в среднем можно приобрести по 83 тысячи рублей за квадрат, сообщили в пресс-службе АН «Этажи».
«В мае в Челябинске в топ районов с самым недорогим жильем вошли квартиры, расположенные на ЧМЗ, в Тракторозаводском районе (ЧТЗ), а также в микрорайоне Чурилово. На четвертом и пятом местах — Ленинский и Курчатовский районы», — сообщается в пресс-службе.
Как отмечают в пресс-службе, средняя цена квадрата на «вторичке» в микрорайоне Чурилово — 90 800, на ЧТЗ — 94 900, в Ленинском районе — 85 900, и в Курчатовском — 99 108 рублей. При этом самые дорогие квартиры на вторичном рынке находятся в центре города. Они продаются в среднем по 117 140 рублей за квадрат. Но и выбор жилья в этом районе ограничен — там сейчас на продажу выставлено 47 квартир.
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