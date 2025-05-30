Алкогольные бренды челябинского «Арианта» оказались никому не нужны

Выставленные на продажу торговые знаки национализированного холдинга «Ариант» оказались не востребованы. Как следует из данных торговой площадки, 16 лотов остались без покупателя.
«Результаты рассмотрения заявок претендентов по электронному аукциону: не состоялся», — следует из данных информсистемы ГИС «Торги». Одинаковые записи проставлены напротив всех 16 лотов.
Общая стоимость активов — 729,6 тысяч рублей. Организатором торгов стало Росимущество. Каждый лот оценили в одну и ту же сумму — 45,6 тысячи рублей. В продажу отправились товарные знаки Tatlim, Glen Fox и другие, зарегистрированные на алкогольную продукцию. Инициировать реализацию брендов властям пришлось, поскольку за Аристовыми суд признал миллиардные долги. Попытки оспорить их в суде успехом не увенчались.
Обязательства возникли после того, как в апреле 2024 года бизнес перешел к государству. Процесс запустила Генпрокуратура РФ. Ведомство сочло незаконной приватизацию Челябинского электрометаллургического комбината. На деньги от его работы появился «Ариант». В 2020 году два бизнеса разделились: металлургический отошел к семье Антиповых, продовольственный — к семье Аристовых.
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