Челябинский мясокомбинат после запрета продаж проверил продукцию на микробы

Компания «Мясное раздолье» после проверки Россельхознадзора провела комплекс необходимых испытаний, включая исследование на присутствие бактерий. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, право продаж мясокомбинату вернули.
«После предостережения Россельхознадзора челябинское предприятие провело полный спектр исследований. Компания оформила новые декларации на мясные полуфабрикаты», — заявили URA.RU в ведомстве.
Работу фирма провела после полученного 21 апреля предостережения. Надзорный орган тогда приостановил действие двух деклараций о соответствии из-за несоответствия нормам безопасности.
Аннулировать декларации компании полностью в мае пришлось, когда неоднократно нарушил предписания. Не хватало исследований на гигиенические показатели. Производитель торгует мясными полуфабрикатами, включая рубленые котлеты и продукты из индейки.
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