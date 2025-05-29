29 мая 2025

Челябинский мясокомбинат после запрета продаж проверил продукцию на микробы

© Служба новостей «URA.RU»
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«Мясное раздолье» снова может торговать котлетами из индейки
«Мясное раздолье» снова может торговать котлетами из индейки Фото:

Компания «Мясное раздолье» после проверки Россельхознадзора провела комплекс необходимых испытаний, включая исследование на присутствие бактерий. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, право продаж мясокомбинату вернули.

«После предостережения Россельхознадзора челябинское предприятие провело полный спектр исследований. Компания оформила новые декларации на мясные полуфабрикаты», — заявили URA.RU в ведомстве.

Работу фирма провела после полученного 21 апреля предостережения. Надзорный орган тогда приостановил действие двух деклараций о соответствии из-за несоответствия нормам безопасности.

Аннулировать декларации компании полностью в мае пришлось, когда неоднократно нарушил предписания. Не хватало исследований на гигиенические показатели. Производитель торгует мясными полуфабрикатами, включая рубленые котлеты и продукты из индейки.

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Компания «Мясное раздолье» после проверки Россельхознадзора провела комплекс необходимых испытаний, включая исследование на присутствие бактерий. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, право продаж мясокомбинату вернули. «После предостережения Россельхознадзора челябинское предприятие провело полный спектр исследований. Компания оформила новые декларации на мясные полуфабрикаты», — заявили URA.RU в ведомстве. Работу фирма провела после полученного 21 апреля предостережения. Надзорный орган тогда приостановил действие двух деклараций о соответствии из-за несоответствия нормам безопасности. Аннулировать декларации компании полностью в мае пришлось, когда неоднократно нарушил предписания. Не хватало исследований на гигиенические показатели. Производитель торгует мясными полуфабрикатами, включая рубленые котлеты и продукты из индейки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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