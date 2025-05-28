Челябинцев в выходные зовут на киномарафоны, неделю моды в Париже и аукцион творчества. Афиша

Челябинцев в выходные зовут на киномарафоны, неделю моды и аукцион творчества
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Премьера фильма "Батя 2". Пермь, зрительный зал, смартфон, кинотеатр, попкорн, селфи, зрители
В двух кинотеатрах Челябинска устроят «Ночь кино» Фото:

Челябинцев на выходных, 31 мая и 1 июня ждут атмосферные вечера с музыкой, модные показы и аукцион. Любители фильмов смогут провести ночь на киномарафонах, а ценители искусства — поторговаться за уникальные работы. Отдельный сюрприз ждет майских именинников — для них приготовили праздник с тортом и шоу-программой. О том, где развлечься после рабочей недели — в материале URA.RU.

Музыкальный вечер (18+)

Бар «ФортеПьяно» 31 мая приглашает челябинцев на открытый музыкальный вечер в летнем дворике. Гостей ждут живые выступления, атмосферные хиты и прохладительные коктейли. Вход свободный, но столики лучше бронировать заранее. Начало в 20:00.

Вечеринка для именинников (18+)

Вечер DIOR в кафе Brasserie. Тюмень
Именинников мая угостят праздничным тортом
Фото:

Ресторан «Максимилианс» 31 мая устраивает грандиозный праздник для всех, у кого в мае день рождения. В программе — шоу-номера, конкурсы и огромный торт для гостей. После 19:00 взимается плата за музыкальное оформление — 350 рублей.

Аукцион современного искусства (18+)

Ценителей искусства ждут на торгах в арт-оранжерее «ЛюбаПетя», где будут представлены работы в разных техниках: живопись, графика и смешанные медиа. Участие бесплатное, начало 31 мая в 17:00.

«Ночь кино» (18+)

В кинотеатре «Знамя» 31 мая за один вечер представят три фильма. Среди них — «Лило и Стич» (6+), остросюжетные «Громовержцы*» (16+) и «Миссия невыполнима: Финальная расплата» (16+). В перерывах — розыгрыши призов, настольные игры и анимация. Начало в 21:30, билеты — 500 рублей.

Ночь пожирателей рекламы 2016. Екатеринбург
В кинотеатр «Победа» киномарафон продлится до четырех утра
Фото:

С 22:00 до 4:00 эти же кинокартины можно будет увидеть на киномарафоне в «Победе». В фойе гостей будут ждать игры и розыгрыши. Билеты — 500 рублей.

Парижская неделя моды: 31 мая (12+)

Главное модное событие выходных — показ коллекции Алены Ахмадуллиной и других дизайнеров под открытым небом у Эйфелевой башни в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области. Гость вечера — стилист Алексей Сухарев. Начало в 17:00, билеты — 500 рублей.

Благотворительное бинго (18+)

Ресторан Maccheroni после обновления. Екатеринбург
Челябинцев научат готовить пиццу
Фото:

В ресторане Sketch в День защиты детей, 1 июня, заведение устраивает праздник с мастер-классом по пицце, шоу «Веселая кухня» и встречей с капибарой. Стоимость — 1000 рублей, можно с детьми. Начало в 16:00.

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Челябинцев на выходных, 31 мая и 1 июня ждут атмосферные вечера с музыкой, модные показы и аукцион. Любители фильмов смогут провести ночь на киномарафонах, а ценители искусства — поторговаться за уникальные работы. Отдельный сюрприз ждет майских именинников — для них приготовили праздник с тортом и шоу-программой. О том, где развлечься после рабочей недели — в материале URA.RU. Бар «ФортеПьяно» 31 мая приглашает челябинцев на открытый музыкальный вечер в летнем дворике. Гостей ждут живые выступления, атмосферные хиты и прохладительные коктейли. Вход свободный, но столики лучше бронировать заранее. Начало в 20:00. Ресторан «Максимилианс» 31 мая устраивает грандиозный праздник для всех, у кого в мае день рождения. В программе — шоу-номера, конкурсы и огромный торт для гостей. После 19:00 взимается плата за музыкальное оформление — 350 рублей. Ценителей искусства ждут на торгах в арт-оранжерее «ЛюбаПетя», где будут представлены работы в разных техниках: живопись, графика и смешанные медиа. Участие бесплатное, начало 31 мая в 17:00. В кинотеатре «Знамя» 31 мая за один вечер представят три фильма. Среди них — «Лило и Стич» (6+), остросюжетные «Громовержцы*» (16+) и «Миссия невыполнима: Финальная расплата» (16+). В перерывах — розыгрыши призов, настольные игры и анимация. Начало в 21:30, билеты — 500 рублей. С 22:00 до 4:00 эти же кинокартины можно будет увидеть на киномарафоне в «Победе». В фойе гостей будут ждать игры и розыгрыши. Билеты — 500 рублей. Главное модное событие выходных — показ коллекции Алены Ахмадуллиной и других дизайнеров под открытым небом у Эйфелевой башни в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области. Гость вечера — стилист Алексей Сухарев. Начало в 17:00, билеты — 500 рублей. В ресторане Sketch в День защиты детей, 1 июня, заведение устраивает праздник с мастер-классом по пицце, шоу «Веселая кухня» и встречей с капибарой. Стоимость — 1000 рублей, можно с детьми. Начало в 16:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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