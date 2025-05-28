Челябинцев на выходных, 31 мая и 1 июня ждут атмосферные вечера с музыкой, модные показы и аукцион. Любители фильмов смогут провести ночь на киномарафонах, а ценители искусства — поторговаться за уникальные работы. Отдельный сюрприз ждет майских именинников — для них приготовили праздник с тортом и шоу-программой. О том, где развлечься после рабочей недели — в материале URA.RU.
Музыкальный вечер (18+)
Бар «ФортеПьяно» 31 мая приглашает челябинцев на открытый музыкальный вечер в летнем дворике. Гостей ждут живые выступления, атмосферные хиты и прохладительные коктейли. Вход свободный, но столики лучше бронировать заранее. Начало в 20:00.
Вечеринка для именинников (18+)
Ресторан «Максимилианс» 31 мая устраивает грандиозный праздник для всех, у кого в мае день рождения. В программе — шоу-номера, конкурсы и огромный торт для гостей. После 19:00 взимается плата за музыкальное оформление — 350 рублей.
Аукцион современного искусства (18+)
Ценителей искусства ждут на торгах в арт-оранжерее «ЛюбаПетя», где будут представлены работы в разных техниках: живопись, графика и смешанные медиа. Участие бесплатное, начало 31 мая в 17:00.
«Ночь кино» (18+)
В кинотеатре «Знамя» 31 мая за один вечер представят три фильма. Среди них — «Лило и Стич» (6+), остросюжетные «Громовержцы*» (16+) и «Миссия невыполнима: Финальная расплата» (16+). В перерывах — розыгрыши призов, настольные игры и анимация. Начало в 21:30, билеты — 500 рублей.
С 22:00 до 4:00 эти же кинокартины можно будет увидеть на киномарафоне в «Победе». В фойе гостей будут ждать игры и розыгрыши. Билеты — 500 рублей.
Парижская неделя моды: 31 мая (12+)
Главное модное событие выходных — показ коллекции Алены Ахмадуллиной и других дизайнеров под открытым небом у Эйфелевой башни в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области. Гость вечера — стилист Алексей Сухарев. Начало в 17:00, билеты — 500 рублей.
Благотворительное бинго (18+)
В ресторане Sketch в День защиты детей, 1 июня, заведение устраивает праздник с мастер-классом по пицце, шоу «Веселая кухня» и встречей с капибарой. Стоимость — 1000 рублей, можно с детьми. Начало в 16:00.
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