Челябинцев в выходные зовут на киномарафоны, неделю моды в Париже и аукцион творчества. Афиша

Челябинцев в выходные зовут на киномарафоны, неделю моды и аукцион творчества

28 мая 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

В двух кинотеатрах Челябинска устроят «Ночь кино» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Челябинцев на выходных, 31 мая и 1 июня ждут атмосферные вечера с музыкой, модные показы и аукцион. Любители фильмов смогут провести ночь на киномарафонах, а ценители искусства — поторговаться за уникальные работы. Отдельный сюрприз ждет майских именинников — для них приготовили праздник с тортом и шоу-программой. О том, где развлечься после рабочей недели — в материале URA.RU. Музыкальный вечер (18+) Бар «ФортеПьяно» 31 мая приглашает челябинцев на открытый музыкальный вечер в летнем дворике. Гостей ждут живые выступления, атмосферные хиты и прохладительные коктейли. Вход свободный, но столики лучше бронировать заранее. Начало в 20:00. Вечеринка для именинников (18+) Именинников мая угостят праздничным тортом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ресторан «Максимилианс» 31 мая устраивает грандиозный праздник для всех, у кого в мае день рождения. В программе — шоу-номера, конкурсы и огромный торт для гостей. После 19:00 взимается плата за музыкальное оформление — 350 рублей. Аукцион современного искусства (18+) Ценителей искусства ждут на торгах в арт-оранжерее «ЛюбаПетя», где будут представлены работы в разных техниках: живопись, графика и смешанные медиа. Участие бесплатное, начало 31 мая в 17:00. «Ночь кино» (18+) В кинотеатре «Знамя» 31 мая за один вечер представят три фильма. Среди них — «Лило и Стич» (6+), остросюжетные «Громовержцы*» (16+) и «Миссия невыполнима: Финальная расплата» (16+). В перерывах — розыгрыши призов, настольные игры и анимация. Начало в 21:30, билеты — 500 рублей. В кинотеатр «Победа» киномарафон продлится до четырех утра Фото: Дарья Попова © URA.RU С 22:00 до 4:00 эти же кинокартины можно будет увидеть на киномарафоне в «Победе». В фойе гостей будут ждать игры и розыгрыши. Билеты — 500 рублей. Парижская неделя моды: 31 мая (12+) Главное модное событие выходных — показ коллекции Алены Ахмадуллиной и других дизайнеров под открытым небом у Эйфелевой башни в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области. Гость вечера — стилист Алексей Сухарев. Начало в 17:00, билеты — 500 рублей. Благотворительное бинго (18+) Челябинцев научат готовить пиццу Фото: Размик Закарян © URA.RU В ресторане Sketch в День защиты детей, 1 июня, заведение устраивает праздник с мастер-классом по пицце, шоу «Веселая кухня» и встречей с капибарой. Стоимость — 1000 рублей, можно с детьми. Начало в 16:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцев на выходных, 31 мая и 1 июня ждут атмосферные вечера с музыкой, модные показы и аукцион. Любители фильмов смогут провести ночь на киномарафонах, а ценители искусства — поторговаться за уникальные работы. Отдельный сюрприз ждет майских именинников — для них приготовили праздник с тортом и шоу-программой. О том, где развлечься после рабочей недели — в материале URA.RU. Бар «ФортеПьяно» 31 мая приглашает челябинцев на открытый музыкальный вечер в летнем дворике. Гостей ждут живые выступления, атмосферные хиты и прохладительные коктейли. Вход свободный, но столики лучше бронировать заранее. Начало в 20:00. Ресторан «Максимилианс» 31 мая устраивает грандиозный праздник для всех, у кого в мае день рождения. В программе — шоу-номера, конкурсы и огромный торт для гостей. После 19:00 взимается плата за музыкальное оформление — 350 рублей. Ценителей искусства ждут на торгах в арт-оранжерее «ЛюбаПетя», где будут представлены работы в разных техниках: живопись, графика и смешанные медиа. Участие бесплатное, начало 31 мая в 17:00. В кинотеатре «Знамя» 31 мая за один вечер представят три фильма. Среди них — «Лило и Стич» (6+), остросюжетные «Громовержцы*» (16+) и «Миссия невыполнима: Финальная расплата» (16+). В перерывах — розыгрыши призов, настольные игры и анимация. Начало в 21:30, билеты — 500 рублей. С 22:00 до 4:00 эти же кинокартины можно будет увидеть на киномарафоне в «Победе». В фойе гостей будут ждать игры и розыгрыши. Билеты — 500 рублей. Главное модное событие выходных — показ коллекции Алены Ахмадуллиной и других дизайнеров под открытым небом у Эйфелевой башни в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области. Гость вечера — стилист Алексей Сухарев. Начало в 17:00, билеты — 500 рублей. В ресторане Sketch в День защиты детей, 1 июня, заведение устраивает праздник с мастер-классом по пицце, шоу «Веселая кухня» и встречей с капибарой. Стоимость — 1000 рублей, можно с детьми. Начало в 16:00.