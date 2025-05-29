29 мая 2025

Под Златоустом зацвели таежные лианы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Княжик сибирский является ядовитым растением
Княжик сибирский является ядовитым растением Фото:

В нацпарке Таганай» под Златоустом (Челябинская область) зацвели таежные лианы. Как сообщили в пресс-службе учреждения, так называется растение княжик сибирский.

«На Таганае цветет таежная лиана. Увидеть такие растения можно не только в тропических лесах, а, например, на ветках пихты, куда Княжик сибирский взбирается при помощи ползучих бороздчатых стеблей», — рассказали на Таганае.

Растение может вырасти в длину до двух или трех метров. У лианы белые колокольчатые цветы. Именно из-за них эта трава носит также другие названия. Она не только княжик сибирский, но также — красивый и прекрасный.

Лиана является ядовитой. Поэтому специалисты рекомендовали не трогать его руками и любоваться со стороны.

В длину лиана может вырастать до трех метров
В длину лиана может вырастать до трех метров
Фото:

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В нацпарке Таганай» под Златоустом (Челябинская область) зацвели таежные лианы. Как сообщили в пресс-службе учреждения, так называется растение княжик сибирский. «На Таганае цветет таежная лиана. Увидеть такие растения можно не только в тропических лесах, а, например, на ветках пихты, куда Княжик сибирский взбирается при помощи ползучих бороздчатых стеблей», — рассказали на Таганае. Растение может вырасти в длину до двух или трех метров. У лианы белые колокольчатые цветы. Именно из-за них эта трава носит также другие названия. Она не только княжик сибирский, но также — красивый и прекрасный. Лиана является ядовитой. Поэтому специалисты рекомендовали не трогать его руками и любоваться со стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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