В нацпарке Таганай» под Златоустом (Челябинская область) зацвели таежные лианы. Как сообщили в пресс-службе учреждения, так называется растение княжик сибирский.
«На Таганае цветет таежная лиана. Увидеть такие растения можно не только в тропических лесах, а, например, на ветках пихты, куда Княжик сибирский взбирается при помощи ползучих бороздчатых стеблей», — рассказали на Таганае.
Растение может вырасти в длину до двух или трех метров. У лианы белые колокольчатые цветы. Именно из-за них эта трава носит также другие названия. Она не только княжик сибирский, но также — красивый и прекрасный.
Лиана является ядовитой. Поэтому специалисты рекомендовали не трогать его руками и любоваться со стороны.
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