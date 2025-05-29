29 мая 2025

В пермском городе власти соберут совещание из-за нашествия коров

© Служба новостей «URA.RU»
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Цель дискуссии — предотвращение безнадзорного выпаса животных
Цель дискуссии — предотвращение безнадзорного выпаса животных Фото:

В Красновишерске (Пермский край) администрация соберет совещание с владельцами крупного рогатого скота. Цель — предотвращение безнадзорного выпаса животных. 

«Оно состоится 4 июня 2025 года в 17:30 в здании администрации муниципального округа. На заседании будут рассмотрены варианты решения вопроса по исключению случаев безнадзорного выпаса крупного рогатого скота», — сообщает администрация Красновишерского округа в соцсети «ВКонтакте». 

В мае 2024 года URA.RU сообщало о том, что в Красновишерске коровы оккупировали городской парк. Глава города Евгений Верещагин, который опубликовал фото стада, отметил, что на благоустройство парка потратили много денег. Но содержать его в чистоте не получится, если там будет гулять домашний скот. По словам главы, хозяев животных постоянно штрафуют, но это не помогает.

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В Красновишерске (Пермский край) администрация соберет совещание с владельцами крупного рогатого скота. Цель — предотвращение безнадзорного выпаса животных.  «Оно состоится 4 июня 2025 года в 17:30 в здании администрации муниципального округа. На заседании будут рассмотрены варианты решения вопроса по исключению случаев безнадзорного выпаса крупного рогатого скота», — сообщает администрация Красновишерского округа в соцсети «ВКонтакте».  В мае 2024 года URA.RU сообщало о том, что в Красновишерске коровы оккупировали городской парк. Глава города Евгений Верещагин, который опубликовал фото стада, отметил, что на благоустройство парка потратили много денег. Но содержать его в чистоте не получится, если там будет гулять домашний скот. По словам главы, хозяев животных постоянно штрафуют, но это не помогает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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