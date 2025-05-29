От каких квартир чаще всего избавляются пермяки

В Перми в мае 2025 года среди выставленного на продажу жилья было больше объявлений о двухкомнатных квартирах. Их доля составляет примерно 36% от общего числа продаваемых лотов, рассказали URA.RU в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».
«Согласно данным сервиса, в мае на вторичном рынке было больше всего объявлений о продаже двухкомнатных квартир. Они составили примерно 36% от общего числа продаваемых лотов. Доля студий в мае составила около 7%, „однушек“ — 28%, „трешек“ — 29%», — рассказали аналитики.
По данным сервиса, двухкомнатные квартиры являются самым популярным форматом для покупки, поэтому на рынке их всегда представлено больше. Не меньшей популярностью у покупателей пользуются студии. Но из-за доступных цен, их разбирают быстрее, поэтому в продаже их всегда меньше, отметили в «Яндекс Недвижимости».
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми сократилось предложение на первичном рынке недвижимости. С мая по апрель объявлений о продаже квартир стало меньше на 0,4%.
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