29 мая 2025

От каких квартир чаще всего избавляются пермяки

Жители Перми чаще всего выставляют на продажу двухкомнатные квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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Объявлений о продаже двухкомнатных квартир в Перми больше, чем другого жилья
Объявлений о продаже двухкомнатных квартир в Перми больше, чем другого жилья Фото:

В Перми в мае 2025 года среди выставленного на продажу жилья было больше объявлений о двухкомнатных квартирах. Их доля составляет примерно 36% от общего числа продаваемых лотов, рассказали URA.RU в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

«Согласно данным сервиса, в мае на вторичном рынке было больше всего объявлений о продаже двухкомнатных квартир. Они составили примерно 36% от общего числа продаваемых лотов. Доля студий в мае составила около 7%, „однушек“ — 28%, „трешек“ — 29%», — рассказали аналитики.

По данным сервиса, двухкомнатные квартиры являются самым популярным форматом для покупки, поэтому на рынке их всегда представлено больше. Не меньшей популярностью у покупателей пользуются студии. Но из-за доступных цен, их разбирают быстрее, поэтому в продаже их всегда меньше, отметили в «Яндекс Недвижимости».

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми сократилось предложение на первичном рынке недвижимости. С мая по апрель объявлений о продаже квартир стало меньше на 0,4%.

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В Перми в мае 2025 года среди выставленного на продажу жилья было больше объявлений о двухкомнатных квартирах. Их доля составляет примерно 36% от общего числа продаваемых лотов, рассказали URA.RU в пресс-службе «Яндекс Недвижимости». «Согласно данным сервиса, в мае на вторичном рынке было больше всего объявлений о продаже двухкомнатных квартир. Они составили примерно 36% от общего числа продаваемых лотов. Доля студий в мае составила около 7%, „однушек“ — 28%, „трешек“ — 29%», — рассказали аналитики. По данным сервиса, двухкомнатные квартиры являются самым популярным форматом для покупки, поэтому на рынке их всегда представлено больше. Не меньшей популярностью у покупателей пользуются студии. Но из-за доступных цен, их разбирают быстрее, поэтому в продаже их всегда меньше, отметили в «Яндекс Недвижимости». Ранее URA.RU рассказало, что в Перми сократилось предложение на первичном рынке недвижимости. С мая по апрель объявлений о продаже квартир стало меньше на 0,4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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