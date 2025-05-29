В Челябинске снижаются цены на вторичное жилье

В Челябинске в апреле 2025 года по сравнению мартом квартиры на вторичном рынке в среднем подешевели на 94 рубля за квадратный метр. Средняя стоимость квадрата сейчас — 99 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе АН «Этажи».
«В Челябинске средняя цена предложения в апреле 2025 года составила 99 437 рублей за квадратный метр. В сравнении с прошедшим месяцем удельная цена предложения уменьшилась на 94 рубля за квадрат», — сообщили в пресс-службе.
На вторичном рынке продается больше всего однокомнатных квартир. Их число достигло 250. Это 42,9% от общего числа. Затем идут двухкомнатные квартиры, объем предложения которых — 235 квартир (40,3%). Меньше всего в городе продается «трешек» — 86 квартир (14,8%). Наибольшее предложение на вторичном рынке сосредоточено в Калининском — 156 объектов (28,21%), Курчатовском — 133 (24,05%) и Советском — 59 (10,67%) районах.
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