29 мая 2025

В Челябинске снижаются цены на вторичное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Вторичка в городе в среднем продается по 99 500 рублей
Вторичка в городе в среднем продается по 99 500 рублей Фото:

В Челябинске в апреле 2025 года по сравнению мартом квартиры на вторичном рынке в среднем подешевели на 94 рубля за квадратный метр. Средняя стоимость квадрата сейчас — 99 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе АН «Этажи».

«В Челябинске средняя цена предложения в апреле 2025 года составила 99 437 рублей за квадратный метр. В сравнении с прошедшим месяцем удельная цена предложения уменьшилась на 94 рубля за квадрат», — сообщили в пресс-службе.

На вторичном рынке продается больше всего однокомнатных квартир. Их число достигло 250. Это 42,9% от общего числа. Затем идут двухкомнатные квартиры, объем предложения которых — 235 квартир (40,3%). Меньше всего в городе продается «трешек» — 86 квартир (14,8%). Наибольшее предложение на вторичном рынке сосредоточено в Калининском — 156 объектов (28,21%), Курчатовском — 133 (24,05%) и Советском — 59 (10,67%) районах.

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В Челябинске в апреле 2025 года по сравнению мартом квартиры на вторичном рынке в среднем подешевели на 94 рубля за квадратный метр. Средняя стоимость квадрата сейчас — 99 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «В Челябинске средняя цена предложения в апреле 2025 года составила 99 437 рублей за квадратный метр. В сравнении с прошедшим месяцем удельная цена предложения уменьшилась на 94 рубля за квадрат», — сообщили в пресс-службе. На вторичном рынке продается больше всего однокомнатных квартир. Их число достигло 250. Это 42,9% от общего числа. Затем идут двухкомнатные квартиры, объем предложения которых — 235 квартир (40,3%). Меньше всего в городе продается «трешек» — 86 квартир (14,8%). Наибольшее предложение на вторичном рынке сосредоточено в Калининском — 156 объектов (28,21%), Курчатовском — 133 (24,05%) и Советском — 59 (10,67%) районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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