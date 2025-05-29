Жители полностью сгоревшего многоквартирного деревянного дома в Верхнеуральске Челябинской области просят помочь восстановить документы и получить хотя бы временное жилье. В администрации района сообщили, какую помощь готовы оказать.
«23 мая произошел пожар в многоквартирном доме по улице Розы-Люксембург, 78. Сгорело дотла 15 квартир. Моей маме 69 лет, под старость лет она осталась без крыши над головой, паспорт сгорел, а также одежда, мебель и бытовая техника», — рассказала Мария А. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Женщина рассказала, что причина пожара пока неизвестна. Все 15 семей остались без дома и вещей, предметов первой необходимости. У автора поста мама еще три года будет платить за потребительский кредит, с помощью которого было куплено жилье. В администрации района уточнили, что пострадавшим после пожара было предоставлено жилье.
«Жителям переданы вещи и продукты питания. Сейчас готовятся документы для предоставления региональных и районных выплат», — пояснили в администрации района.
В районной администрации добавили, что в тот же день на улице Советской, 17, начал работу пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших, организованный штабом «Мы вместе». Для получения дополнительной информации жители могут связаться с администрацией города Верхнеуральска либо направить обращение через сообщество «ВКонтакте». Все обращения будут рассмотрены в кратчайшие сроки.
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