29 мая 2025

Жители сгоревшего дотла 15-квартирного дома в Верхнеуральске просят о помощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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При пожаре сгорело 15 квартир
При пожаре сгорело 15 квартир Фото:

Жители полностью сгоревшего многоквартирного деревянного дома в Верхнеуральске Челябинской области просят помочь восстановить документы и получить хотя бы временное жилье. В администрации района сообщили, какую помощь готовы оказать.

«23 мая произошел пожар в многоквартирном доме по улице Розы-Люксембург, 78. Сгорело дотла 15 квартир. Моей маме 69 лет, под старость лет она осталась без крыши над головой, паспорт сгорел, а также одежда, мебель и бытовая техника», — рассказала Мария А. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина рассказала, что причина пожара пока неизвестна. Все 15 семей остались без дома и вещей, предметов первой необходимости. У автора поста мама еще три года будет платить за потребительский кредит, с помощью которого было куплено жилье. В администрации района уточнили, что пострадавшим после пожара было предоставлено жилье.

«Жителям переданы вещи и продукты питания. Сейчас готовятся документы для предоставления региональных и районных выплат», — пояснили в администрации района.

В районной администрации добавили, что в тот же день на улице Советской, 17, начал работу пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших, организованный штабом «Мы вместе». Для получения дополнительной информации жители могут связаться с администрацией города Верхнеуральска либо направить обращение через сообщество «ВКонтакте». Все обращения будут рассмотрены в кратчайшие сроки.

В доме сгорели 15 квартир
В доме сгорели 15 квартир
Фото:

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Жители полностью сгоревшего многоквартирного деревянного дома в Верхнеуральске Челябинской области просят помочь восстановить документы и получить хотя бы временное жилье. В администрации района сообщили, какую помощь готовы оказать. «23 мая произошел пожар в многоквартирном доме по улице Розы-Люксембург, 78. Сгорело дотла 15 квартир. Моей маме 69 лет, под старость лет она осталась без крыши над головой, паспорт сгорел, а также одежда, мебель и бытовая техника», — рассказала Мария А. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Женщина рассказала, что причина пожара пока неизвестна. Все 15 семей остались без дома и вещей, предметов первой необходимости. У автора поста мама еще три года будет платить за потребительский кредит, с помощью которого было куплено жилье. В администрации района уточнили, что пострадавшим после пожара было предоставлено жилье. «Жителям переданы вещи и продукты питания. Сейчас готовятся документы для предоставления региональных и районных выплат», — пояснили в администрации района. В районной администрации добавили, что в тот же день на улице Советской, 17, начал работу пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших, организованный штабом «Мы вместе». Для получения дополнительной информации жители могут связаться с администрацией города Верхнеуральска либо направить обращение через сообщество «ВКонтакте». Все обращения будут рассмотрены в кратчайшие сроки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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