Челябинский «Равис» не будет возвращать деньги за охрану чужих полей

Арбитражный суд Челябинской области избавил холдинг «Равис» от требований вернуть 15,986 млн рублей за охрану чужих полей. Как следует из решения, претензии предъявил бывший совхоз «Береговой» семьи первого экс-замгубернатора Андрея Косилова.
«По первоначальному иску в удовлетворении исковых требований ООО „Совхоз „Береговой“ отказать. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства“, — отметил суд в решении (имеется в распоряжении URA.RU).
Спор возник из-за охраны полей совхоза. Договор об этом «Береговой» и частное охранное предприятие «Азимут» заключили в мае 2018 года. Платить за присмотр обязалось ООО «Равис — птицефабрика Сосновская». Общество это делало с августа 2018 года по март 2022 года. В конце лета 2022 года совхоз с «Рависом» подписали соглашение, подтвердившее проведенные работы и обязательства «Берегового». Совхоз рассчитался за охрану полей, сена и техники, перечислив спорную сумму.
После продажи совхоза осенью 2022 года новый исполнительный директор Александр Семенов потребовал деньги назад. Он заявил, что сумму бывшие аффилированные юрлица отдали в ущерб «Береговому». Взаимосвязи компаний подтвердили другие суды. Бывший исполнительный директор совхоза, сын Косилова-старшего Иван входил в совет директоров «Рависа». Коллектив компании работал под руководством «Рависа», который возглавлял его отец. Семенов отрицал, что имущество охранялось, а представленные акты назвал сфальсифицированными, но доказать этого не смог.
Юристы «Рависа» настаивали на том, что факт аффилированности не делает подписанные документы недействительными. Кроме того, Косилов, заметила сторона ответчика, бесконтрольно действовать не мог в силу структуры управления «Рависом». Компания предъявила встречный иск, потребовав 2,841 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Охрана велась почти четыре года, но деньги за нее агрохолдинг увидел лишь спустя это время.
Отказывая обеим сторонам, суд обратил внимание на то, что совхоз услугой воспользовался, а затем за нее рассчитался, сняв с себя ответственность за неуплату. В то же время расчет процентов, который выполнили бухгалтера «Рависа», арбитраж посчитал неверным. Агрохолдинг исчислил неустойку за все четыре года, а следовало лишь за момент после подписания в августе 2022 года соглашения, когда стороны договорились об оплате. Деньги, таким образом, поступили вовремя, и штраф предъявлять не за что.
Стороны встречались в судах и по другим поводам. «Равис» смог доказать, что совхоз выполнял по поручению агрохолдинга отжим масла из семян рапса и подсолнечника, однако полностью не рассчитался. В результате деньги арбитражный суд взыскал с Косилова-старшего.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы в случае поступления.
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