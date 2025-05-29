29 мая 2025

Легенда советского автопрома продается в Челябинске за полмиллиона рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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«Победа» была мечтой советского автолюбителя
«Победа» была мечтой советского автолюбителя Фото:

В Челябинске выставлен на продажу легендарный советский автомобиль ГАЗ М-20 «Победа». За 71-летний автомобиль собственник просит почти полмиллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений.

«Продается автомобиль ГАЗ М-20 „Победа“ 2.1 MT, 1954 года выпуска. Пробег — 80 000 километров, цена — 499 тысяч рублей. Это один из лучших сохранившихся образцов — машина в родной краске, без следов коррозии и гаражного ремонта», — отмечает собственник в объявлении на сайте «Авито». 

Продавец сообщает , что последние 40 лет «Победа» не эксплуатировалась, а в багажнике остался оригинальный заводской электрокартон. В предложении говорится, что сегодня такие экземпляры встречаются крайне редко.

Напомним, ГАЗ М-20 выпускался 12 лет с 1946 года и стал одним из первых советских автомобилей, доступных обычным покупателям. Легендарная «Победа» также была первым отечественным авто, которое официально поставляли в Европу — включая Великобританию, Швецию и Финляндию.

Раннее в поселке Остроленский Челябинской области был выставлен на продажу грузовик ЗИЛ-130 1971 года выпуска. За раритетный самосвал на ходу собственник хочет выручить 300 тыс. рублей. 

Автомобиль не экcплуaтиpуeтcя oколо 40 лeт
Автомобиль не экcплуaтиpуeтcя oколо 40 лeт
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В Челябинске выставлен на продажу легендарный советский автомобиль ГАЗ М-20 «Победа». За 71-летний автомобиль собственник просит почти полмиллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений. «Продается автомобиль ГАЗ М-20 „Победа“ 2.1 MT, 1954 года выпуска. Пробег — 80 000 километров, цена — 499 тысяч рублей. Это один из лучших сохранившихся образцов — машина в родной краске, без следов коррозии и гаражного ремонта», — отмечает собственник в объявлении на сайте «Авито».  Продавец сообщает , что последние 40 лет «Победа» не эксплуатировалась, а в багажнике остался оригинальный заводской электрокартон. В предложении говорится, что сегодня такие экземпляры встречаются крайне редко. Напомним, ГАЗ М-20 выпускался 12 лет с 1946 года и стал одним из первых советских автомобилей, доступных обычным покупателям. Легендарная «Победа» также была первым отечественным авто, которое официально поставляли в Европу — включая Великобританию, Швецию и Финляндию. Раннее в поселке Остроленский Челябинской области был выставлен на продажу грузовик ЗИЛ-130 1971 года выпуска. За раритетный самосвал на ходу собственник хочет выручить 300 тыс. рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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