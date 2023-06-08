Посетитель магазина хотел поджечь себя, так как обиделся на поведение сотрудников Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Ревде (Свердловская область) местный житель пришел в магазин «Монетка», облил себя бензином и обещает поджечь. Поводом к этому стали якобы необоснованные обвинения в воровстве, рассказали сотрудники точки.

«Его поймали с женой на воровстве. А сегодня он пришел, честь свою восстанавливать. Стал требовать директора. Разлил жидкость на пол, сказал, что она опасна и обещал поджечь. Он уже не первый день ворует. Моментально бы магазин вспыхнул. А сам он химзащитный костюм надел. И хотел поджигать», — передает telegram-канал «Ревдинский рабочий» слова сотрудников магазина.

Как сообщил URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на место происшествия выехала и приступила к работе следственно-оперативная группа территориального ОВД, идет разбирательство. Соответствует ли действительности информация о том, что мужчина облил себя легковоспламеняющейся жидкостью, проверяют сотрудники полиции.

«По предварительным данным, это информационная утка. Мужчина что-то разлил лишь в торговой точке. Сейчас его сыщики поместили в служебный автомобиль МВД и опрашивают с целью установления личных данных, точных обстоятельств произошедшего. По итогам проверочных мероприятий в ОВД будет принято обоснованное решение», — отметил полковник Горелых.

По словам сотрудников, мужчина обиделся на то, что его обвинили в воровстве водки Фото: telegram-канал «Ревдинский рабочий»