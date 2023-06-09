09 июня 2023

В курганском УМВД прокомментировали случай с рецидивистом, который сломал ноги

УМВД России по Курганской области: водителя задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, проезжая часть, нарушение пдд, гибдд, дпс, полицейский, ограничение движения
Мужчину задержали сотрудники ГИБДД Фото:

Сотрудники ГИБДД задержали 36-летнего водителя, который находился в нетрезвом состоянии. Выяснилось, что у него имелись неоплаченные административные штрафы, поэтому мужчину доставили в отдел полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Инспекторы ГИБДД остановили легковой автомобиль, водитель которого имел признаки опьянения. Мужчине было предложено пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. Сотрудники ДПС приняли решение доставить мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в ведомстве.

Позже мужчина, находясь в кабинете, открыл дверь и выбежал во внутренний двор отдела полиции. Он залез на крышу подсобки, перепрыгнул через забор, но был задержан сотрудниками полиции. В результате падения мужчина получил перелом, ему была вызвана бригада скорой помощи.

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Сотрудники ГИБДД задержали 36-летнего водителя, который находился в нетрезвом состоянии. Выяснилось, что у него имелись неоплаченные административные штрафы, поэтому мужчину доставили в отдел полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Инспекторы ГИБДД остановили легковой автомобиль, водитель которого имел признаки опьянения. Мужчине было предложено пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. Сотрудники ДПС приняли решение доставить мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в ведомстве. Позже мужчина, находясь в кабинете, открыл дверь и выбежал во внутренний двор отдела полиции. Он залез на крышу подсобки, перепрыгнул через забор, но был задержан сотрудниками полиции. В результате падения мужчина получил перелом, ему была вызвана бригада скорой помощи.
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