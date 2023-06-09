Shot: в Кургане рецидивист сломал ноги при побеге из отдела полиции

10 июня 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали за отказ проходить медицинское освидетельствование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане задержанный рецидивист сломал лодыжки при попытке побега из отделения полиции в Кургане. Мужчину задержали из-за отказа проходить медицинское освидетельствование, ранее он уже был осужден по двум статьям. «Жителя Кургана задержали, когда он был за рулем. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на алкоголь, поэтому его привезли в отделение на допрос. Когда полицейский вышел из кабинета, задержанный выбежал, залез на крышу подсобки и перепрыгнул через забор, в результате чего сломал лодыжки», — сообщает telegram-канал Shot. Мужчину госпитализировали. Ранее он был судим по статьям УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области. На момент публикации ответ не был получен.

В Кургане задержанный рецидивист сломал лодыжки при попытке побега из отделения полиции в Кургане. Мужчину задержали из-за отказа проходить медицинское освидетельствование, ранее он уже был осужден по двум статьям. «Жителя Кургана задержали, когда он был за рулем. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на алкоголь, поэтому его привезли в отделение на допрос. Когда полицейский вышел из кабинета, задержанный выбежал, залез на крышу подсобки и перепрыгнул через забор, в результате чего сломал лодыжки», — сообщает telegram-канал Shot. Мужчину госпитализировали. Ранее он был судим по статьям УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области. На момент публикации ответ не был получен.