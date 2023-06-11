В Кургане у госархива замостят дорожки и установят скамейки

12 июня 2023 в 01:30 Размер текста - 17 +

В Кургане благоустроят территорию у госархива на улице Комсомольской, 39 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на улице Комсомольской, 39 у госархива на месте существующего газона сделают дорожки и установят скамейки с урнами. Информация опубликована на сайте госзакупок. «Выполнение работ по благоустройству общественной территории около здания №39 на улице Комсомольская. Начальная цена контракта — 1 млн 234 тысячи рублей», — указано в документации госзакупки. В техдокументации написано, что подрядчик должен будет замостить пешеходные дорожки на газоне рядом с девятиэтажкой, в которой находится госархив социально-политической истории Курганской области. Также по условиям госзакупки запланирована установка скамеек и урны. Благоустройство предполагается завершить до 15 октября. Ранее в Курганской области назвали победителей голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Эти территории будут благоустроены в 2024 году. В голосовании приняли участие более 50 тысяч жителей региона.

В Кургане на улице Комсомольской, 39 у госархива на месте существующего газона сделают дорожки и установят скамейки с урнами. Информация опубликована на сайте госзакупок. «Выполнение работ по благоустройству общественной территории около здания №39 на улице Комсомольская. Начальная цена контракта — 1 млн 234 тысячи рублей», — указано в документации госзакупки. В техдокументации написано, что подрядчик должен будет замостить пешеходные дорожки на газоне рядом с девятиэтажкой, в которой находится госархив социально-политической истории Курганской области. Также по условиям госзакупки запланирована установка скамеек и урны. Благоустройство предполагается завершить до 15 октября. Ранее в Курганской области назвали победителей голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Эти территории будут благоустроены в 2024 году. В голосовании приняли участие более 50 тысяч жителей региона.