Мантуров сообщил о продаже завода Toyota в Петербурге 13 июня 2023 в 04:31 Размер текста - 17 + Денис Мантуров: завод Toyota в Петербурге продали ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп Фото: Владимир Андреев © URA.RU Завод Toyota в Санкт-Петербурге был продан без опциона на обратный выкуп. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Сделка по переходу активов Toyota, так же как и Volkswagen, не подразумевают опциона на обратный выкуп производственных площадок», — ответил Мантуров на вопрос о подробностях сделки с Toyota. Информацию об этом передает РИА Новости. Ранее Министерство промышленности и торговли РФ разработало проект, по которому 100% активов бывшего автозавода Toyota в Санкт-Петербурге передадут концерну «Алмаз-Антей», передает ФАН. Ожидается, что передача завода в собственность компании обеспечит вклад в достижение целевых показателей стратегии развития автопромышленности в стране до 2035 года. Завод Toyota в Санкт-Петербурге был продан без опциона на обратный выкуп. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Сделка по переходу активов Toyota, так же как и Volkswagen, не подразумевают опциона на обратный выкуп производственных площадок», — ответил Мантуров на вопрос о подробностях сделки с Toyota. Информацию об этом передает РИА Новости. Ранее Министерство промышленности и торговли РФ разработало проект, по которому 100% активов бывшего автозавода Toyota в Санкт-Петербурге передадут концерну «Алмаз-Антей», передает ФАН. Ожидается, что передача завода в собственность компании обеспечит вклад в достижение целевых показателей стратегии развития автопромышленности в стране до 2035 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям