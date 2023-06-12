Мантуров сообщил о продаже завода Toyota в Петербурге

Завод Toyota в Санкт-Петербурге был продан без опциона на обратный выкуп. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Сделка по переходу активов Toyota, так же как и Volkswagen, не подразумевают опциона на обратный выкуп производственных площадок», — ответил Мантуров на вопрос о подробностях сделки с Toyota. Информацию об этом передает РИА Новости.
Ранее Министерство промышленности и торговли РФ разработало проект, по которому 100% активов бывшего автозавода Toyota в Санкт-Петербурге передадут концерну «Алмаз-Антей», передает ФАН. Ожидается, что передача завода в собственность компании обеспечит вклад в достижение целевых показателей стратегии развития автопромышленности в стране до 2035 года.
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