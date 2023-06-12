12 июня 2023

Мантуров сообщил о продаже завода Toyota в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание по развитию промышленности РФ перед Госсоветом. Москва, мантуров денис
Денис Мантуров: завод Toyota в Петербурге продали ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп Фото:

Завод Toyota в Санкт-Петербурге был продан без опциона на обратный выкуп. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сделка по переходу активов Toyota, так же как и Volkswagen, не подразумевают опциона на обратный выкуп производственных площадок», — ответил Мантуров на вопрос о подробностях сделки с Toyota. Информацию об этом передает РИА Новости.

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ разработало проект, по которому 100% активов бывшего автозавода Toyota в Санкт-Петербурге передадут концерну «Алмаз-Антей», передает ФАН. Ожидается, что передача завода в собственность компании обеспечит вклад в достижение целевых показателей стратегии развития автопромышленности в стране до 2035 года.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Завод Toyota в Санкт-Петербурге был продан без опциона на обратный выкуп. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Сделка по переходу активов Toyota, так же как и Volkswagen, не подразумевают опциона на обратный выкуп производственных площадок», — ответил Мантуров на вопрос о подробностях сделки с Toyota. Информацию об этом передает РИА Новости. Ранее Министерство промышленности и торговли РФ разработало проект, по которому 100% активов бывшего автозавода Toyota в Санкт-Петербурге передадут концерну «Алмаз-Антей», передает ФАН. Ожидается, что передача завода в собственность компании обеспечит вклад в достижение целевых показателей стратегии развития автопромышленности в стране до 2035 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...