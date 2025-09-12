Новая глава МИД Британии выбрала Украину для первой зарубежной поездки

Новый глава британского внешнеполитического ведомства Иветт Купер приедет в Киев. Это станет ее первой зарубежной поездкой после назначения на должность, сообщает пресс-служба правительства Великобритании на официальном сайте.
«Я решила посетить Украину в свои первые несколько дней на посту министра иностранных дел, поскольку безопасность Украины критически важна для безопасности Великобритании», — сказала Купер. Ее слова приводит пресс-служба правительства на своем сайте. Как уточняет издание The Independent, визит состоится 12 сентября.
Министр также объявила о выделении Украине финансовой поддержки в размере 142 миллионов фунтов стерлингов (192,5 миллиона долларов). Из этой суммы 100 миллионов фунтов предназначены для оказания гуманитарной помощи населению страны, а оставшиеся 42 миллиона — на восстановление электросетей и подготовку газовой и энергетической инфраструктуры к зимнему периоду.
Во время поездки Иветт Купер проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также встретится с министром иностранных дел Андреем Сибигой и премьер-министром Юлией Свириденко. Купер в беседе с Сибигой планирует обсудить ключевые направления сотрудничества в рамках Стратегического диалога между Великобританией и Украиной. Она отметила, что Лондон намерен продолжать оказывать поддержку Киеву, а также подчеркнула стремление Великобритании к обеспечению «долговременного мира» на Украине.
О назначении Купер на пост стало известно 5 сентября. Ранее она занимала должность британского министра внутренних дел.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.