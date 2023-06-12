12 июня 2023

В Курган приехали музыканты, выступавшие перед Путиным и Клинтоном. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Бутман. Курган
Концерт прошел 13 июня Фото:

В Кургане на Троицкой площади выступил квинтет джазового исполнителя Игоря Бутмана при участии пианиста Олега Аккуратова. На концерте побывал фотокорреспондент URA.RU. Бутман со своими музыкантами ранее выступали в Кремле перед президентом России Владимиром Путиным и бывшим лидером США Биллом Клинтоном. Также они играли для экс-руководителя Китайской народной республики Цзян Цзэминя.

«Нам очень приятно здесь выступить, в рамках этого праздника. Мы приготовили для вас программу, которая будет состоять из наших собственных вещей и не собственных», — сказал курганцам перед выступлением Бутман.

Концерт прошел в рамках фестиваля «От Востока до Запада». На мероприятии, в том числе, присутствовали депутаты облдумы и гордумы Кургана. Запись концерта размещена в группе областного управления культуры в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль проходит в Курганской области с 10 по 24 июня. На нем выступают музыканты из Курганской области и других регионов России. Ранее депутат Госдумы Александр Ильтяков заявлял, что этот фестиваль необходим для объединения нации.

Игорь Бутман. Курган
Мероприятие прошло в рамках фестиваля «От Востока до Запада»
Фото:
Игорь Бутман. Курган
Музыкант Игорь Бутман объяснил зрителям, что квинтет играет как композиции собственного сочинения, так и других исполнителей
Фото:
Игорь Бутман. Курган
На концерт, в том числе, пришли депутаты облдумы и гордумы Кургана
Фото:
Игорь Бутман. Курган
В составе квинтета выступил пианист Олег Аккуратов
Фото:

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В Кургане на Троицкой площади выступил квинтет джазового исполнителя Игоря Бутмана при участии пианиста Олега Аккуратова. На концерте побывал фотокорреспондент URA.RU. Бутман со своими музыкантами ранее выступали в Кремле перед президентом России Владимиром Путиным и бывшим лидером США Биллом Клинтоном. Также они играли для экс-руководителя Китайской народной республики Цзян Цзэминя. «Нам очень приятно здесь выступить, в рамках этого праздника. Мы приготовили для вас программу, которая будет состоять из наших собственных вещей и не собственных», — сказал курганцам перед выступлением Бутман. Концерт прошел в рамках фестиваля «От Востока до Запада». На мероприятии, в том числе, присутствовали депутаты облдумы и гордумы Кургана. Запись концерта размещена в группе областного управления культуры в соцсети «ВКонтакте». Фестиваль проходит в Курганской области с 10 по 24 июня. На нем выступают музыканты из Курганской области и других регионов России. Ранее депутат Госдумы Александр Ильтяков заявлял, что этот фестиваль необходим для объединения нации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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