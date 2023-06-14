Посол КНР рассказал, как Запад отреагировал на мирный план по Украине

Посол КНР в РФ Чжан: Запад положительно оценил мирный план Пекина по Украине

Ли Хуэй провел консультации о политическом урегулировании украинского кризиса Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ряд стран Европы позитивно оценил мирный план по урегулированию украинского конфликта, представленный КНР. Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй после того, как посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру Евросоюза и Россию. В рамках встреч он провел со всеми сторонами консультации о политическом урегулировании украинского кризиса.

«Стороны позитивно оценили усилия китайской стороны и заявили, что хотят мира, а не войны, выступают за политическое урегулирование кризиса на Украине, отдают должное миротворческим усилиям Китая и надеются, что Китай сыграет в этом вопросе позитивную роль», — сказал посол в интервью РИА Новости.

Ранее Китай подготовил мирный план,который должен помощь урегулированию конфликта на Украине. Сообщалось, что план состоит из 12 пунктов. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Китай может сыграть роль в установлении мира, так как мощнее и больше России.