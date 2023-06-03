Зеленский начал заискивать перед Китаем

WSJ: Зеленский считает Китай мощнее России
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Президент Украины призвал Китай сдержать Россию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Китай мощнее и больше России. Таким мнением поделился президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что Китай может сыграть важную роль в установлении мира.

«Я бы не хотел, чтобы такая страна стояла в стороне и смотрела, как умирают люди», — выразил Зеленский свое мнение о Китае в интервью газете The Wall Street Journal. Он также призвал страну постараться сдержать Россию. Отмечается, что Офис Зеленского пытался изолировать Россию, надеясь получить поддержку от стран, у которых дружественные отношения с Москвой.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению. Но оно может дорого обойтись, по его мнению. Украина испытывает серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов, поэтому наступление откладывается с весны.

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Китай мощнее и больше России. Таким мнением поделился президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что Китай может сыграть важную роль в установлении мира. «Я бы не хотел, чтобы такая страна стояла в стороне и смотрела, как умирают люди», — выразил Зеленский свое мнение о Китае в интервью газете The Wall Street Journal. Он также призвал страну постараться сдержать Россию. Отмечается, что Офис Зеленского пытался изолировать Россию, надеясь получить поддержку от стран, у которых дружественные отношения с Москвой. Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению. Но оно может дорого обойтись, по его мнению. Украина испытывает серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов, поэтому наступление откладывается с весны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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