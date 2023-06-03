Зеленский начал заискивать перед Китаем

WSJ: Зеленский считает Китай мощнее России

03 июня 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Президент Украины призвал Китай сдержать Россию Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китай мощнее и больше России. Таким мнением поделился президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что Китай может сыграть важную роль в установлении мира. «Я бы не хотел, чтобы такая страна стояла в стороне и смотрела, как умирают люди», — выразил Зеленский свое мнение о Китае в интервью газете The Wall Street Journal . Он также призвал страну постараться сдержать Россию. Отмечается, что Офис Зеленского пытался изолировать Россию, надеясь получить поддержку от стран, у которых дружественные отношения с Москвой. Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению. Но оно может дорого обойтись, по его мнению. Украина испытывает серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов, поэтому наступление откладывается с весны.

Китай мощнее и больше России. Таким мнением поделился президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что Китай может сыграть важную роль в установлении мира. «Я бы не хотел, чтобы такая страна стояла в стороне и смотрела, как умирают люди», — выразил Зеленский свое мнение о Китае в интервью газете The Wall Street Journal. Он также призвал страну постараться сдержать Россию. Отмечается, что Офис Зеленского пытался изолировать Россию, надеясь получить поддержку от стран, у которых дружественные отношения с Москвой. Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению. Но оно может дорого обойтись, по его мнению. Украина испытывает серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов, поэтому наступление откладывается с весны.