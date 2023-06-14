В ДТП пострадала пассажирка легковой машины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После массового ДТП на шоссе Тюнина на выезде из Кургана женщину-пассажирку доставили в медучреждение. В городской ГИБДД URA.RU уточнили, что в аварию попали Nissan Almera, Nissan Primera, Chevrolet Cruze, Audi 80 и Toyota Camry.

«По предварительной информации, три машины стояли в пробке. В них въехал четвертый автомобиль, а после и пятый. Произошла цепная реакция. Женщину-пассажирку из второй машины увезли на скорой», — уточнили в ведомстве.

О других пострадавших не сообщается. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Раннее массовое ДТП произошло под Курганом на трассе «Иртыш». Видео с места происшествия появилось в местных пабликах соцсетей.