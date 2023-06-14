Женщину увезли в больницу после ДТП с пятью машинами на курганском шоссе. Видео

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Передача машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины екатеринбургским медикам. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, машина скорой помощи, скорая помошь
В ДТП пострадала пассажирка легковой машины Фото:

После массового ДТП на шоссе Тюнина на выезде из Кургана женщину-пассажирку доставили в медучреждение. В городской ГИБДД URA.RU уточнили, что в аварию попали Nissan Almera, Nissan Primera, Chevrolet Cruze, Audi 80 и Toyota Camry.

«По предварительной информации, три машины стояли в пробке. В них въехал четвертый автомобиль, а после и пятый. Произошла цепная реакция. Женщину-пассажирку из второй машины увезли на скорой», — уточнили в ведомстве.

О других пострадавших не сообщается. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Раннее массовое ДТП произошло под Курганом на трассе «Иртыш». Видео с места происшествия появилось в местных пабликах соцсетей.

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После массового ДТП на шоссе Тюнина на выезде из Кургана женщину-пассажирку доставили в медучреждение. В городской ГИБДД URA.RU уточнили, что в аварию попали Nissan Almera, Nissan Primera, Chevrolet Cruze, Audi 80 и Toyota Camry. «По предварительной информации, три машины стояли в пробке. В них въехал четвертый автомобиль, а после и пятый. Произошла цепная реакция. Женщину-пассажирку из второй машины увезли на скорой», — уточнили в ведомстве. О других пострадавших не сообщается. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Раннее массовое ДТП произошло под Курганом на трассе «Иртыш». Видео с места происшествия появилось в местных пабликах соцсетей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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