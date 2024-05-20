Из Курганской области отправлена партия груза для военнослужащих в зону СВО и жителей Краснодона (ЛНР). Об отправке обещанной партии оборудования, продуктов и предметов первой необходимости рассказал губернатор региона Вадим Шумков.
«Отправили очередную партию оборудования и снаряжения по заказу наших бойцов, а также одежду, продукты питания, подарки для многодетных семей Краснодона», — сообщил в telegram-канале губернатор Вадим Шумков. Партия груза составила 14 тонн. Глава региона поблагодарил участвовавших в сборе жителей Курганской области за поддержку.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор успокоил курганских военных, просивших помощи у региона. Он пообещал, что ситуация с паводком и выплатами пострадавшим не повлияет на планы по отправке поддержки в зону СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.