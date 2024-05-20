Губернатор Шумков показал, как отправили обещанный бойцам СВО груз. Видео

В Курганской области собрали 14 тонн груза для бойцов СВО и жителей Краснодона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из Кургана на СВО отправили 14 тонн груза
Из Кургана на СВО отправили 14 тонн груза Фото:

Из Курганской области отправлена партия груза для военнослужащих в зону СВО и жителей Краснодона (ЛНР). Об отправке обещанной партии оборудования, продуктов и предметов первой необходимости рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

«Отправили очередную партию оборудования и снаряжения по заказу наших бойцов, а также одежду, продукты питания, подарки для многодетных семей Краснодона», — сообщил в telegram-канале губернатор Вадим Шумков. Партия груза составила 14 тонн. Глава региона поблагодарил участвовавших в сборе жителей Курганской области за поддержку.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор успокоил курганских военных, просивших помощи у региона. Он пообещал, что ситуация с паводком и выплатами пострадавшим не повлияет на планы по отправке поддержки в зону СВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Курганской области отправлена партия груза для военнослужащих в зону СВО и жителей Краснодона (ЛНР). Об отправке обещанной партии оборудования, продуктов и предметов первой необходимости рассказал губернатор региона Вадим Шумков. «Отправили очередную партию оборудования и снаряжения по заказу наших бойцов, а также одежду, продукты питания, подарки для многодетных семей Краснодона», — сообщил в telegram-канале губернатор Вадим Шумков. Партия груза составила 14 тонн. Глава региона поблагодарил участвовавших в сборе жителей Курганской области за поддержку. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор успокоил курганских военных, просивших помощи у региона. Он пообещал, что ситуация с паводком и выплатами пострадавшим не повлияет на планы по отправке поддержки в зону СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...