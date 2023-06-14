В реке нашли тело юной свердловчанки. Фото

В Свердловской области утонула 18-летняя девушка

15 июня 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Спасатели достали свердловчанку из реки уже мертвой (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тело 18-летней девушки обнаружено в реке Шумихе в Свердловской области. По предварительным данным, она утонула, упав с лодки во время ночного катания. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. «Компания молодых людей, всем до 20 лет, отдыхала в рыбацком поселке. Ночью они вышли на реку на лодке, лодка перевернулась. Все смогли спастись, кроме девушки», — сообщил telegram-канал «Ревда-инфо». Утром спецслужбы прибыли на берег и извлекли тело девушки из воды. Подробностей происшествия от экстренных служб пока нет. В пресс-службе областного ГУ МВД, не называя имени, подтвердили URA.RU, что личность погибшей уже установлена. В следственном управлении СК уточнили, что по факту случившегося начата проверка, на месте происшествия работает следователь. Обновлено в 11:53: в третий абзац добавлены комментарии МВД и СК. Фото: telegram-канал «Ревда-инфо»

Тело 18-летней девушки обнаружено в реке Шумихе в Свердловской области. По предварительным данным, она утонула, упав с лодки во время ночного катания. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. «Компания молодых людей, всем до 20 лет, отдыхала в рыбацком поселке. Ночью они вышли на реку на лодке, лодка перевернулась. Все смогли спастись, кроме девушки», — сообщил telegram-канал «Ревда-инфо». Утром спецслужбы прибыли на берег и извлекли тело девушки из воды. Подробностей происшествия от экстренных служб пока нет. В пресс-службе областного ГУ МВД, не называя имени, подтвердили URA.RU, что личность погибшей уже установлена. В следственном управлении СК уточнили, что по факту случившегося начата проверка, на месте происшествия работает следователь. Обновлено в 11:53: в третий абзац добавлены комментарии МВД и СК.