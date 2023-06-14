14 июня 2023

В реке нашли тело юной свердловчанки. Фото

В Свердловской области утонула 18-летняя девушка
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , берег, озеро, курорт, лето, летний отдых, пляж, водоем, природа, вода, лодка, пляж чайка
Спасатели достали свердловчанку из реки уже мертвой (архивное фото) Фото:

Тело 18-летней девушки обнаружено в реке Шумихе в Свердловской области. По предварительным данным, она утонула, упав с лодки во время ночного катания. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

«Компания молодых людей, всем до 20 лет, отдыхала в рыбацком поселке. Ночью они вышли на реку на лодке, лодка перевернулась. Все смогли спастись, кроме девушки», — сообщил telegram-канал «Ревда-инфо».

Утром спецслужбы прибыли на берег и извлекли тело девушки из воды. Подробностей происшествия от экстренных служб пока нет. В пресс-службе областного ГУ МВД, не называя имени, подтвердили URA.RU, что личность погибшей уже установлена. В следственном управлении СК уточнили, что по факту случившегося начата проверка, на месте происшествия работает следователь.

Обновлено в 11:53: в третий абзац добавлены комментарии МВД и СК.

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Тело 18-летней девушки обнаружено в реке Шумихе в Свердловской области. По предварительным данным, она утонула, упав с лодки во время ночного катания. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. «Компания молодых людей, всем до 20 лет, отдыхала в рыбацком поселке. Ночью они вышли на реку на лодке, лодка перевернулась. Все смогли спастись, кроме девушки», — сообщил telegram-канал «Ревда-инфо». Утром спецслужбы прибыли на берег и извлекли тело девушки из воды. Подробностей происшествия от экстренных служб пока нет. В пресс-службе областного ГУ МВД, не называя имени, подтвердили URA.RU, что личность погибшей уже установлена. В следственном управлении СК уточнили, что по факту случившегося начата проверка, на месте происшествия работает следователь. Обновлено в 11:53: в третий абзац добавлены комментарии МВД и СК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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