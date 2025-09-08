Когда в Екатеринбурге обычно включают отопление: статистика за 10 лет

За последние 10 лет отопительный сезон в Екатеринбурге обычно начинался в середине сентября — с 14 или 16 числа. Именно к этим датам температура воздуха в городе была стабильно ниже +8 градусов, что является главным показателем для включения отопления. Подробнее — в материале URA.RU.
В 2015 году подавать тепло в дома начали с 14 сентября. Традиционно сначала подключали соцобъекты (школы, детские сады, медучреждения), в последнюю очередь дома с большим количеством должников по коммунальным услугам. В 2016-м дата старта отопительного сезона была 19 сентября, в 2017 — 18-го.
Тепло в жилые дома свердловчан начало поступать в 2018 году с 17 сентября, в 2019-м — с 16 сентября, в 2020-м — с 15 сентября. В 2021 году отопление в уральской столице было запущено 14 сентября, в 2022 году 12-го. В 2023 сезон стартовал 11 сентября, в 2024 — 16-го.
Отопительный сезон в городе стартует, когда среднесуточная температура в течение пяти дней перестанет подниматься выше +8 градусов. График подключения традиционный и практически не меняется: сначала тепло начинают подавать в жилые дома центральных улиц города. Затем подключают часть объектов на Сортировке, Уралмаше, Вторчермете, Юго-Западе, в Академическом районе, Пионерском поселке и в Заречном.
