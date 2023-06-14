14 июня 2023

В Челябинской области на карьере с обрыва упал БелАЗ с водителем внутри

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Водитель не успел выбраться из машины Фото:

В Сатке (Челябинская область) на Карагайском карьере погиб водитель БелАЗа. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, машина упала с одного из горизонтов.

«Машина упала с обрыва. Водитель не успел выбраться и получил травмы несовместимые с жизнью», — рассказал источник.

Карагайский карьер принадлежит ПАО «Магнезит». URA.RU направило запрос в пресс-службу предприятия. На момент публикации ответа не последовало.

По данным районного издания «Саткинский рабочий», водитель был трудоустроен в организации ООО «Партнер СТК». Ответ от пресс-службы компании будет опубликован после получения.

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В Сатке (Челябинская область) на Карагайском карьере погиб водитель БелАЗа. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, машина упала с одного из горизонтов. «Машина упала с обрыва. Водитель не успел выбраться и получил травмы несовместимые с жизнью», — рассказал источник. Карагайский карьер принадлежит ПАО «Магнезит». URA.RU направило запрос в пресс-службу предприятия. На момент публикации ответа не последовало. По данным районного издания «Саткинский рабочий», водитель был трудоустроен в организации ООО «Партнер СТК». Ответ от пресс-службы компании будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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