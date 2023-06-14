В Челябинской области на карьере с обрыва упал БелАЗ с водителем внутри

15 июня 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Водитель не успел выбраться из машины Фото: Анна Майорова © URA.RU В Сатке (Челябинская область) на Карагайском карьере погиб водитель БелАЗа. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, машина упала с одного из горизонтов. «Машина упала с обрыва. Водитель не успел выбраться и получил травмы несовместимые с жизнью», — рассказал источник. Карагайский карьер принадлежит ПАО «Магнезит». URA.RU направило запрос в пресс-службу предприятия. На момент публикации ответа не последовало. По данным районного издания «Саткинский рабочий», водитель был трудоустроен в организации ООО «Партнер СТК». Ответ от пресс-службы компании будет опубликован после получения.

В Сатке (Челябинская область) на Карагайском карьере погиб водитель БелАЗа. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, машина упала с одного из горизонтов. «Машина упала с обрыва. Водитель не успел выбраться и получил травмы несовместимые с жизнью», — рассказал источник. Карагайский карьер принадлежит ПАО «Магнезит». URA.RU направило запрос в пресс-службу предприятия. На момент публикации ответа не последовало. По данным районного издания «Саткинский рабочий», водитель был трудоустроен в организации ООО «Партнер СТК». Ответ от пресс-службы компании будет опубликован после получения.