В Челябинской области на карьере с обрыва упал БелАЗ с водителем внутри

Водитель не успел выбраться из машины
В Сатке (Челябинская область) на Карагайском карьере погиб водитель БелАЗа. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, машина упала с одного из горизонтов.
«Машина упала с обрыва. Водитель не успел выбраться и получил травмы несовместимые с жизнью», — рассказал источник.
Карагайский карьер принадлежит ПАО «Магнезит». URA.RU направило запрос в пресс-службу предприятия. На момент публикации ответа не последовало.
По данным районного издания «Саткинский рабочий», водитель был трудоустроен в организации ООО «Партнер СТК». Ответ от пресс-службы компании будет опубликован после получения.
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