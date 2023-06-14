14 июня 2023

Власти рассказали, как в ЯНАО получить выплату на ребенка-школьника

Для получения выплаты на школьника необходимо подать заявление через МФЦ или госуслуги
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
Родители могут получить на школьника 4 327 рублей Фото:

Многодетные семьи в ЯНАО могут получить единовременную выплату на ребенка-школьника, подав документы через портал госуслуги или отделение МФЦ. Это необходимо сделать с 21 июня по 1 октября, сообщили URA.RU в окружном департаменте социальной защиты населения.

«Единовременная выплата на ребенка-школьника в размере 4 327 рублей предоставляется по заявлению. Его можно подать с 21 июня по 1 октября», — уточнили там. Тем семьям, которые состоят на учете в органах соцзащиты, выплата поступит автоматически.

Также заявление на выплату и справку об обучении ребенка в школе необходимо подать родителям первоклассников и десятиклассников. Процедура такая же — через МФЦ или госуслуги.

Ранее сообщалось, где ямальцы могут отдохнуть бесплатно. Воз пользоваться такой мерой поддержки могут определенные категории жителей округа.

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Многодетные семьи в ЯНАО могут получить единовременную выплату на ребенка-школьника, подав документы через портал госуслуги или отделение МФЦ. Это необходимо сделать с 21 июня по 1 октября, сообщили URA.RU в окружном департаменте социальной защиты населения. «Единовременная выплата на ребенка-школьника в размере 4 327 рублей предоставляется по заявлению. Его можно подать с 21 июня по 1 октября», — уточнили там. Тем семьям, которые состоят на учете в органах соцзащиты, выплата поступит автоматически. Также заявление на выплату и справку об обучении ребенка в школе необходимо подать родителям первоклассников и десятиклассников. Процедура такая же — через МФЦ или госуслуги. Ранее сообщалось, где ямальцы могут отдохнуть бесплатно. Воз пользоваться такой мерой поддержки могут определенные категории жителей округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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