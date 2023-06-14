Власти рассказали, как в ЯНАО получить выплату на ребенка-школьника

Для получения выплаты на школьника необходимо подать заявление через МФЦ или госуслуги

Родители могут получить на школьника 4 327 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Многодетные семьи в ЯНАО могут получить единовременную выплату на ребенка-школьника, подав документы через портал госуслуги или отделение МФЦ. Это необходимо сделать с 21 июня по 1 октября, сообщили URA.RU в окружном департаменте социальной защиты населения.

«Единовременная выплата на ребенка-школьника в размере 4 327 рублей предоставляется по заявлению. Его можно подать с 21 июня по 1 октября», — уточнили там. Тем семьям, которые состоят на учете в органах соцзащиты, выплата поступит автоматически.

Также заявление на выплату и справку об обучении ребенка в школе необходимо подать родителям первоклассников и десятиклассников. Процедура такая же — через МФЦ или госуслуги.

Ранее сообщалось, где ямальцы могут отдохнуть бесплатно. Воз пользоваться такой мерой поддержки могут определенные категории жителей округа.