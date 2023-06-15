15 июня 2023

Курганского мэра будут выбирать его подчиненные

© Служба новостей «URA.RU»
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Нового главу ищут в Притобольном округе Фото:

В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность главы Притобольного округа, вошли, в том числе, сотрудник местной администрации и директор школы. Первый секретарь местной организации КПРФ Татьяна Кузьмина считает, что эти члены комиссии зависят от действующего мэра Дмитрия Спиридонова, который тоже участвует в конкурсе. В итоге конкурс может стать не объективным. Об этом Кузьмина рассказала в видео, опубликованном на странице депутата гордумы Якова Сидорова в соцсети «ВКонтакте».

«Была создана комиссия по выборам главы Притобольного округа. Если выдвигается непосредственный начальник, то подчиненный не имеет права быть в комиссии. В комиссию входит директор школы, которая зависит от главы. Второй — бухгалтер администрации», — возмутилась Кузьмина.

Документ, в котором указан состав комиссии, размещен на сайте местной администрации. Также в комиссию входят замначальника управления внутренней политики правительства региона Геннадий Старцев и бывший глава Притобольного района Николай Иванов. Источник URA.RU, связанный с властями региона, объяснил что в этой ситуации нет ничего противозаконного. Члены комиссии не работают в прямом подчинении у главы, поэтому здесь нет конфликта интересов. Также он отметил, что с этим составом согласились местные депутаты, почти половина из которых состоит в КПРФ.

В конкурсе на пост главы Притобольного округа помимо Спиридонова участвуют сторонник КПРФ Василий Иванов и директор муниципального предприятия Андрей Истомин. Притобольный округ считается протестным, так как в нем дважды срывалась муниципальная реформа. В апреле почти половину думы округа заняли оппозиционные депутаты.

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В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность главы Притобольного округа, вошли, в том числе, сотрудник местной администрации и директор школы. Первый секретарь местной организации КПРФ Татьяна Кузьмина считает, что эти члены комиссии зависят от действующего мэра Дмитрия Спиридонова, который тоже участвует в конкурсе. В итоге конкурс может стать не объективным. Об этом Кузьмина рассказала в видео, опубликованном на странице депутата гордумы Якова Сидорова в соцсети «ВКонтакте». «Была создана комиссия по выборам главы Притобольного округа. Если выдвигается непосредственный начальник, то подчиненный не имеет права быть в комиссии. В комиссию входит директор школы, которая зависит от главы. Второй — бухгалтер администрации», — возмутилась Кузьмина. Документ, в котором указан состав комиссии, размещен на сайте местной администрации. Также в комиссию входят замначальника управления внутренней политики правительства региона Геннадий Старцев и бывший глава Притобольного района Николай Иванов. Источник URA.RU, связанный с властями региона, объяснил что в этой ситуации нет ничего противозаконного. Члены комиссии не работают в прямом подчинении у главы, поэтому здесь нет конфликта интересов. Также он отметил, что с этим составом согласились местные депутаты, почти половина из которых состоит в КПРФ. В конкурсе на пост главы Притобольного округа помимо Спиридонова участвуют сторонник КПРФ Василий Иванов и директор муниципального предприятия Андрей Истомин. Притобольный округ считается протестным, так как в нем дважды срывалась муниципальная реформа. В апреле почти половину думы округа заняли оппозиционные депутаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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