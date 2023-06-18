Путин рассказал, как вернул одного из трех братьев со спецоперации

Путин: многие военные возвращаются на фронт по собственному желанию после ранений
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Путин заявил, что большинство военных возвращаются после ранений на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Многие российские военные возвращаются в зону боевых действий по своему желанию даже после ранений. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он привел в пример трех братьев, одного из которых ему пришлось вернуть с фронта.

«Три [брата на фронте]! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», — сообщил Путин на закрытой части общения с военкорами. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Многие российские военные возвращаются в зону боевых действий по своему желанию даже после ранений. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он привел в пример трех братьев, одного из которых ему пришлось вернуть с фронта. «Три [брата на фронте]! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», — сообщил Путин на закрытой части общения с военкорами. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...