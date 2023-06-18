Путин рассказал, как вернул одного из трех братьев со спецоперации

Путин заявил, что большинство военных возвращаются после ранений на СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Многие российские военные возвращаются в зону боевых действий по своему желанию даже после ранений. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он привел в пример трех братьев, одного из которых ему пришлось вернуть с фронта.
«Три [брата на фронте]! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», — сообщил Путин на закрытой части общения с военкорами. Видео опубликовано в
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