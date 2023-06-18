Путин рассказал, как вернул одного из трех братьев со спецоперации

Путин: многие военные возвращаются на фронт по собственному желанию после ранений

18 июня 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что большинство военных возвращаются после ранений на СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Многие российские военные возвращаются в зону боевых действий по своему желанию даже после ранений. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он привел в пример трех братьев, одного из которых ему пришлось вернуть с фронта. «Три [брата на фронте]! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», — сообщил Путин на закрытой части общения с военкорами. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Многие российские военные возвращаются в зону боевых действий по своему желанию даже после ранений. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он привел в пример трех братьев, одного из которых ему пришлось вернуть с фронта. «Три [брата на фронте]! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», — сообщил Путин на закрытой части общения с военкорами. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина.